Boşa "Cringe" Dememişiz: Hafsanur Sancaktan ve Kubilay Aka'nın Hazin Sonu Beklenenden de Çabuk Geldi!
Boşa "Cringe" Dememişiz: Hafsanur Sancaktan ve Kubilay Aka'nın Hazin Sonu Beklenenden de Çabuk Geldi!
Dort ay önce başlayan ve hepimize sürpriz olan Hafsanur Sanckatutan & Kubilay Aka aşkını şu kısacık zaman içerisinde çokça konuştuk biliyorsunuz.
Çiftin her hareketi katıksız 'cringe' bulundu, bir türlü kimsenin içine sinmedi kimseye de geçmedi ikili...
Tam Çağatay Ulusoy havaalanında sevgilisini bırakınca Kubilay Aka'nın Hafsanur Sancaktutan'ın çantalarını yüklenmesi övülüyordu ve biraz olsun sevilen çiftler tarafına geçiyorlardı ki hazin son çabuk geldi!
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Bundan dört ay önce, Ağustosun son demlerinde, Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın yeni bir aşka yelken açtığı aşağıda gördüğünüz el ele, kahkahalı fotoğraflarla belgelenmişti hatırlarsanız.
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Bu aşk başlamadan yalnızca birkaç gün önce muhabirlere, "Ortalıkta adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan'ın bir anda Kubilay Aka'yla aşka gelmesi de pek bir konuşulmuştu.
X'te flörtleşirken birbirlerinin dizilerinin reklamını yapmayı ihmal etmeyen ikilinin tamamen bir PR aşkı yaşadığı ve hiç de inandırıcı olmadıklarına kanaat getirildi.
Yine de ne yalan söyleyelim... 4 aya çok şey sığdırmayı başardılar. Baştan sona "cringe" ilan edilen set ziyaretleri...👇
Kubilay'ın ta Brezilya'ya Hafsa'ya gönderdiği çiçek👇
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Hafsa'nın Kolombiya'ya Kubilay'a gönderdiği çiçek... 👇
Kumlara yazılan isimler 👇 falan derken şu 4 ayda bu çifti, belki de tam da planlandığı üzere, gereğinden fazla konuştuk!
Tam Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora'yı havaalanının ortasında dımdızlak bırakmışken, Kubilay'ın Hafsa'nın her eşyasını yüklenip taşıması takdir toplamış ve Kubilay Aka övdürtmüştü ki hazin son beklediğimizden de çabuk geldi! 😂
Geçtiğimiz dakikalarda Hafsanur Sancaktutan Kubilay Aka'yı 👇
Kubilay Aka da Hafsanur Sancaktutan'ı takipten çıkarak bir kalemde sildi! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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