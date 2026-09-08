Astrolog'dan Eylül Ayında Aşk Uyarısı: 8-15 Eylül Arasında Aşkta Köprüden Önce Son Çıkış!

Yaz mevsimi bitti, bazıları için 'aşk' başka bahara kaldı. Astroloji dünyasında gezegen hareketleri, ikili ilişkilerin seyri ve duygusal kararlar üzerinde doğrudan belirleyici bir rol üstleniyor. Aşkın, uyumun ve ikili ilişkilerin temsilcisi olan Venüs’ün durağan veya geri hareketine geçmesi, genellikle geçmiş konuların yüzeye çıkmasına ve yeni başlangıçların sekteye uğraması anlamına geliyor.

Astrolog Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine kritik bir astrolojik takvim hatırlatmasında bulundu. Venüs retrosu öncesindeki son elverişli döneme işaret eden uyarısıyla, ilişkilerde hamle yapmak isteyenler için harekete geçme çağrısında bulundu.