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Astrolog'dan Eylül Ayında Aşk Uyarısı: 8-15 Eylül Arasında Aşkta Köprüden Önce Son Çıkış!

Astrolog'dan Eylül Ayında Aşk Uyarısı: 8-15 Eylül Arasında Aşkta Köprüden Önce Son Çıkış!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.09.2026 - 23:08 Son Güncelleme: 08.09.2026 - 23:15
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Yaz mevsimi bitti, bazıları için 'aşk' başka bahara kaldı. Astroloji dünyasında gezegen hareketleri, ikili ilişkilerin seyri ve duygusal kararlar üzerinde doğrudan belirleyici bir rol üstleniyor. Aşkın, uyumun ve ikili ilişkilerin temsilcisi olan Venüs’ün durağan veya geri hareketine geçmesi, genellikle geçmiş konuların yüzeye çıkmasına ve yeni başlangıçların sekteye uğraması anlamına geliyor. 

Astrolog Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine kritik bir astrolojik takvim hatırlatmasında bulundu. Venüs retrosu öncesindeki son elverişli döneme işaret eden uyarısıyla, ilişkilerde hamle yapmak isteyenler için harekete geçme çağrısında bulundu.

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Aşk için son çağrı!

Aşk için son çağrı!

Astrolog Elvan, bu kritik süreçte Venüs retro hareketine başlamadan önceki dönemin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 8-15 Eylül tarihleri arası aşkı bulmak, mevcut ilişkilerde adım atmak veya flört etmek isteyenler için adeta köprüden önceki son çıkış niteliğinde. Bu tarihler geçtikten sonra başlayacak olan Venüs retrosunun ilişkiler üzerinde fırtınalı ve zorlayıcı etkiler yaratması bekleniyor. Retro dönemi başladığında yeni bir ilişkiye adım atmak veya duygusal riskler almak zorlaşacağı için, bu dönemi yalnız geçirmek istemeyenlerin ellerini çabuk tutmaları ve karşılarına çıkan kısmetleri vakit kaybetmeden değerlendirmeleri gerekiyor.

Astroloji takipçilerini heyecanlandıran o tweet;

Astroloji takipçilerini heyecanlandıran o tweet;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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