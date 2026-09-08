2017 Miss Turkey Güzeli Itır Esen Nişanlandı: Yüzükleri Ünlü Oyuncu Taktı!

14 Şubat 1999’da İstanbul’da dünyaya gelen Itır Esen, sanatın içinde büyüyen bir aileden geliyor. Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Itır Esen’in yeğeni, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Hayri Esen’in ise torunu olan genç isim, halasıyla aynı adı taşıyor. Bu nedenle iki Itır Esen’in hayatı ve kariyeri zaman zaman birbirine karıştırılsa da bugün nişan haberiyle gündeme gelen isim 2017 Miss Turkey yarışmasıyla tanıdığımız model ve oyuncu Itır Esen.

Esen, kariyerine modellikle adım attı, 2017 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci seçilerek tacın sahibi oldu. Ancak yarışmanın ardından geçmiş tarihli bir sosyal medya paylaşımı gündeme gelince Esen’in birinciliği geri alındı ve tacı yarışmanın ikinci güzeli Aslı Sümen’e devredildi.

Yaşanan tartışmalı sürece rağmen kariyerine devam eden Itır Esen, modelliğin ardından oyunculuğa yöneldi. Saygı dizisiyle kamera karşısına geçen Esen’in bu projede Yeşilçam yıldızı halasının gençliğini canlandırması da oldukça anlamlı bir tesadüf oldu. Ardından farklı yapımlarda rol alan genç oyuncu, özellikle Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisindeki Yağmur karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizide Dağhan’ın kardeşi Yağmur’a hayat veren Esen, böylece modellik kariyerinin ardından oyunculuk dünyasında da adını daha geniş kitlelere duyurmuş oldu.