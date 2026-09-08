2017 Miss Turkey Güzeli Itır Esen Nişanlandı: Yüzükleri Ünlü Oyuncu Taktı!
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2017 Miss Turkey yarışmasıyla tanınan model ve oyuncu Itır Esen’den mutlu haber geldi! Yeşilçam’ın usta oyuncusu Itır Esen’in yeğeni olan genç isim, bir süredir aşk yaşadığı menajer Engin Aykanat’la evlilik yolunda ilk adımı attı. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanan çiftin yüzüklerini kimin taktığı ise gecenin en çok konuşulan detayı oldu. Esen’le Gaddar dizisinde abi-kardeşi canlandıran Çağatay Ulusoy, kurdeleyi keserken törene sevgilisi Aslıhan Malbora’yla katıldı. Gelin, magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren nişan gecesinin detaylarına birlikte bakalım!
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Aynı ismi taşıdığı Yeşilçam yıldızı halasının izinden giden genç Itır Esen, modellikten oyunculuğa uzanan kariyeriyle son yılların dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
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Hem oyunculuk hem de modellik kariyerini sürdüren Itır Esen, bir süredir aşk yaşadığı menajer Engin Aykanat’la evlilik yolunda ilk adımı attı.
Nişan gecesinin en çok konuşulan detayı ise çiftin yüzüklerini Çağatay Ulusoy’un takması oldu!
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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