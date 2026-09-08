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2017 Miss Turkey Güzeli Itır Esen Nişanlandı: Yüzükleri Ünlü Oyuncu Taktı!

2017 Miss Turkey Güzeli Itır Esen Nişanlandı: Yüzükleri Ünlü Oyuncu Taktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.09.2026 - 10:58
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2017 Miss Turkey yarışmasıyla tanınan model ve oyuncu Itır Esen’den mutlu haber geldi! Yeşilçam’ın usta oyuncusu Itır Esen’in yeğeni olan genç isim, bir süredir aşk yaşadığı menajer Engin Aykanat’la evlilik yolunda ilk adımı attı. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanan çiftin yüzüklerini kimin taktığı ise gecenin en çok konuşulan detayı oldu. Esen’le Gaddar dizisinde abi-kardeşi canlandıran Çağatay Ulusoy, kurdeleyi keserken törene sevgilisi Aslıhan Malbora’yla katıldı. Gelin, magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren nişan gecesinin detaylarına birlikte bakalım!

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Aynı ismi taşıdığı Yeşilçam yıldızı halasının izinden giden genç Itır Esen, modellikten oyunculuğa uzanan kariyeriyle son yılların dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Aynı ismi taşıdığı Yeşilçam yıldızı halasının izinden giden genç Itır Esen, modellikten oyunculuğa uzanan kariyeriyle son yılların dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

14 Şubat 1999’da İstanbul’da dünyaya gelen Itır Esen, sanatın içinde büyüyen bir aileden geliyor. Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Itır Esen’in yeğeni, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Hayri Esen’in ise torunu olan genç isim, halasıyla aynı adı taşıyor. Bu nedenle iki Itır Esen’in hayatı ve kariyeri zaman zaman birbirine karıştırılsa da bugün nişan haberiyle gündeme gelen isim 2017 Miss Turkey yarışmasıyla tanıdığımız model ve oyuncu Itır Esen.

Esen, kariyerine modellikle adım attı, 2017 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci seçilerek tacın sahibi oldu. Ancak yarışmanın ardından geçmiş tarihli bir sosyal medya paylaşımı gündeme gelince Esen’in birinciliği geri alındı ve tacı yarışmanın ikinci güzeli Aslı Sümen’e devredildi.

Yaşanan tartışmalı sürece rağmen kariyerine devam eden Itır Esen, modelliğin ardından oyunculuğa yöneldi. Saygı dizisiyle kamera karşısına geçen Esen’in bu projede Yeşilçam yıldızı halasının gençliğini canlandırması da oldukça anlamlı bir tesadüf oldu. Ardından farklı yapımlarda rol alan genç oyuncu, özellikle Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisindeki Yağmur karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizide Dağhan’ın kardeşi Yağmur’a hayat veren Esen, böylece modellik kariyerinin ardından oyunculuk dünyasında da adını daha geniş kitlelere duyurmuş oldu.

Hem oyunculuk hem de modellik kariyerini sürdüren Itır Esen, bir süredir aşk yaşadığı menajer Engin Aykanat’la evlilik yolunda ilk adımı attı.

Hem oyunculuk hem de modellik kariyerini sürdüren Itır Esen, bir süredir aşk yaşadığı menajer Engin Aykanat’la evlilik yolunda ilk adımı attı.

Televizyon ve eğlence sektöründe uzun yıllardır menajerlik yapan Engin Aykanat, kariyerinin ilk dönemlerinde organizasyon ve etkinlik sektöründe farklı görevler üstlendi. 2014 yılında kendi menajerlik şirketini kuran Aykanat, aralarında Çağatay Ulusoy’un da bulunduğu pek çok tanınmış oyuncuyla çalışmaya başladı.

İlişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Itır Esen ile Engin Aykanat, mutluluklarını aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle taçlandırdı. Çiftin evinde gerçekleştirilen organizasyona aile üyelerinin yanı sıra yakın arkadaşları da katıldı. Geceden paylaşılan karelerle nişanlandıkları ortaya çıkan Esen ve Aykanat’a sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı gönderildi.

Itır Esen, nişan töreninde sade ama romantik detaylarıyla dikkat çeken beyaz bir elbise tercih etti. Engin Aykanat ise klasik siyah takım elbisesiyle nişanlısına eşlik etti. Gösterişten uzak bir organizasyon düzenleyen çiftin mutluluğu, geceden sosyal medyaya yansıyan samimi karelere de yansıdı.

Nişan gecesinin en çok konuşulan detayı ise çiftin yüzüklerini Çağatay Ulusoy’un takması oldu!

Nişan gecesinin en çok konuşulan detayı ise çiftin yüzüklerini Çağatay Ulusoy’un takması oldu!

Engin Aykanat’ın yakın dostu olan Çağatay Ulusoy, nişan törenine sevgilisi Aslıhan Malbora’yla birlikte katıldı. Itır Esen’le Gaddar dizisinde abi-kardeşi canlandıran ünlü oyuncu, bu kez rol arkadaşının en özel gününde yanında yer aldı.

Ailelerin ve yakın dostların karşısına geçen Itır Esen ile Engin Aykanat’ın nişan yüzüklerini Çağatay Ulusoy taktı. Ulusoy’un çiftin kurdelesini kesmesiyle ikili evlilik yolundaki ilk resmi adımlarını atmış oldu.

Çağatay Ulusoy’un törene Aslıhan Malbora’yla katılması da çiftin ilişkisini yakından takip edenlerin gözünden kaçmadı. Bir yanda evlilik yolundaki ilk adımı atan Itır Esen ve Engin Aykanat, diğer yanda gecenin en dikkat çeken konuklarından Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora derken nişan töreni magazin gündeminin merkezine yerleşti.

Sade bir aile töreni planlayan Itır Esen ile Engin Aykanat’ın nişanı, yüzükleri Çağatay Ulusoy’un takmasıyla beklenenden çok daha fazla konuşuldu. Miss Turkey’yle hayatımıza giren, ardından oyunculuk kariyerinde ilerleyen genç Itır Esen de böylece özel hayatında yeni bir sayfa açarak evlilik yoluna girdi.

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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