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Işın Karaca’nın Aile Pozundaki İlginç Tesadüf Kafaları Karıştırdı: Aralarında 19’ar Yaş Var!

Işın Karaca’nın Aile Pozundaki İlginç Tesadüf Kafaları Karıştırdı: Aralarında 19’ar Yaş Var!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.09.2026 - 09:34
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Işın Karaca’nın eşi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia’yla verdiği aile pozu, sosyal medyanın yeni matematik sorusuna dönüştü! İlk bakışta Mia’nın ne kadar büyüdüğü ve annesinin boyuna ulaştığı dikkat çekerken, üçlünün yaşları ortaya çıkınca işler biraz karıştı. Işın Karaca’nın 53, Can Yapıcıoğlu’nun 34, Mia’nın ise 15 yaşında olması ortaya son derece ilginç bir tesadüf çıkardı. Karaca ile eşi arasında 19 yaş bulunurken, Can Yapıcıoğlu ile Mia arasında da tam 19 yaş vardı. Yaşların 15, 34 ve 53 şeklinde ilerlediğini gören X kullanıcıları kendilerini bir anda hesaplamaların ortasında buldu!

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Güçlü sesi ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Işın Karaca, son dönemde sahnelerinden çok geçirdiği değişimle gündemimize geliyor.

Güçlü sesi ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Işın Karaca, son dönemde sahnelerinden çok geçirdiği değişimle gündemimize geliyor.

“Başka Bahar”, “Yetinmeyi Bilir Misin?”, “Anadilim Aşk”, “Bırakma” ve “Aramıza Yollar” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Işın Karaca, müzik dünyasına ilk olarak Sezen Aksu’nun vokalistliğini yaparak adım atmıştı. 2001 yılında yayımladığı Anadilim Aşk albümüyle solo kariyerine başlayan Karaca, güçlü sesiyle kısa sürede dönemin en dikkat çeken kadın vokallerinden biri olmayı başardı. Pop müziğin yanı sıra arabesk şarkıları kendine has yorumuyla seslendirdiği albümleri de büyük ilgi gördü.

Yıllardır hem müzik kariyeri hem de dobra açıklamalarıyla adından söz ettiren Işın Karaca, son zamanlarda ise verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuştu. Daha önce kilo verme sürecini defalarca anlatan Karaca’nın özellikle son yıllardaki değişimi dikkat çekti. 2025 yılında sekiz ay içerisinde yaklaşık 30 kilo verdiğini açıklayan şarkıcı, 90 kilodan 60 kiloya kadar düştüğünü söylemişti. Yıllar içerisindeki toplam kilo kaybının çok daha fazla olduğunu dile getiren Karaca, sahne kostümleri ve fit görünümüyle sosyal medyada sık sık gündem oldu. Karaca’nın yaşadığı büyük değişimin ardından paylaştığı her yeni fotoğraf da takipçileri tarafından mercek altına alınmaya başladı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen Işın Karaca, bugüne kadar dört kez nikâh masasına oturdu.

Işın Karaca, henüz 19 yaşındayken Soner Kıvanç’la ilk evliliğini yaptı. Bu evlilikten 1993 yılında Erda Kıvanç adını verdikleri bir oğlu dünyaya geldi. Karaca, ilk evliliğinin sona ermesinin ardından aranjör Erdem Yörük’le yaklaşık 12 yıl süren uzun bir ilişki yaşadı ancak ikili nikâh masasına oturmadı.

Ünlü şarkıcı, 2011 yılında klip yönetmeni ve fotoğrafçı Sedat Doğan’la evlendi. Aynı yıl kızları Sasha Mia dünyaya geldi. Bir dönem ayrılık kararı alıp ardından ilişkilerine yeniden şans veren ikili, evliliklerini kurtaramadı ve 2013 yılında resmen boşandı. Karaca, ilerleyen yıllarda kızının babasının soyadını taşımaması için hukuki süreç başlattı. 2018 yılında sonuçlanan davanın ardından Sasha Mia’nın soyadı “Karaca” olarak değiştirildi.

Işın Karaca, 2016 yılında Tuğrul Odabaş’la üçüncü evliliğini gerçekleştirdi. Oğlu Erda ve kızı Mia’nın da katıldığı nikâhla hayatlarını birleştiren çift, 2019 yılında yollarını ayırdı.

Ünlü şarkıcı aradığı mutluluğu ise müzisyen Can Yapıcıoğlu’nda buldu. Uzun süre aşk yaşayan çift, 27 Ekim 2023 tarihinde Amsterdam’da nikâh masasına oturdu. Aralarındaki 19 yaş farkıyla zaman zaman gündeme gelseler de ilişkilerini gözlerden uzak ve huzurlu şekilde sürdürmeyi tercih eden ikili, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle mutlu birlikteliklerini sık sık gözler önüne serdi.

Manisa’nın Gördes ilçesinde konser veren Işın Karaca’yı bu özel gecede eşi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia da yalnız bırakmadı.

Manisa’nın Gördes ilçesinde konser veren Işın Karaca’yı bu özel gecede eşi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia da yalnız bırakmadı.

Sahne performansıyla hayranlarına eğlenceli bir gece yaşatan Işın Karaca, konserin ardından eşi ve kızıyla birlikte kamera karşısına geçti. Kuliste çekilen aile karesini “Çok seviyorum merkez” notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Karaca’nın pozu kısa sürede magazin sayfalarına taşındı.

Fotoğrafın ilk dikkat çeken detayı, 2011 doğumlu Mia Karaca’nın artık annesinin boyuna ulaşmış olmasıydı. Kamuoyunun henüz küçük bir çocukken tanıdığı Mia’nın 15 yaşına basması ve genç bir kıza dönüşmesi takipçileri şaşırttı. Uzun boyu ve annesine benzetilen yüz hatlarıyla dikkat çeken Mia için “Ne ara bu kadar büyüdü?” yorumları yapıldı. Paylaşımda en çok konuşulan ayrıntılardan biri de Mia’nın yıllar içindeki büyük değişimi oldu.

Fakat aile fotoğrafının sosyal medyada gündeme gelmesinin tek nedeni Mia’nın son hali değildi! Üçlünün yaşlarını hesaplayan kullanıcıların kafası bir anda karıştı.

Fotoğrafta yan yana duran Işın Karaca 53, eşi Can Yapıcıoğlu 34, kızı Mia Karaca ise 15 yaşındaydı. Rakamlar alt alta koyulduğunda ortaya oldukça ilginç bir matematik çıktı: Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu arasında 19, Can Yapıcıoğlu ile Mia arasında da tam 19 yaş bulunuyordu.

Üçlünün yaşlarının 15, 34 ve 53 şeklinde sıralanması, fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcılarını bir anda yaş hesabına sürükledi. Aralarında eşit yaş farkı bulunan üçlü için birbirinden eğlenceli yorumlar yapılırken, bir X kullanıcısının “Aile değil ÖSYM soru bankası mübarek, fotoğrafı görünce içimden otomatik x+19 denklemi kurdum” şeklindeki yorumu dikkat çekti.

Kısacası Işın Karaca’nın konser sonrasında paylaştığı sıradan bir aile pozu, önce Mia’nın büyüyüp genç bir kız olmasıyla, ardından da üçünün arasındaki kusursuz “19’ar yaş” hesabıyla sosyal medyanın diline düştü. Fotoğrafı ilk bakışta yalnızca mutlu bir aile karesi olarak görenler bile yaşları öğrendikten sonra kendilerini ister istemez küçük bir matematik problemi çözerken buldu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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