Işın Karaca’nın Aile Pozundaki İlginç Tesadüf Kafaları Karıştırdı: Aralarında 19’ar Yaş Var!
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Işın Karaca’nın eşi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia’yla verdiği aile pozu, sosyal medyanın yeni matematik sorusuna dönüştü! İlk bakışta Mia’nın ne kadar büyüdüğü ve annesinin boyuna ulaştığı dikkat çekerken, üçlünün yaşları ortaya çıkınca işler biraz karıştı. Işın Karaca’nın 53, Can Yapıcıoğlu’nun 34, Mia’nın ise 15 yaşında olması ortaya son derece ilginç bir tesadüf çıkardı. Karaca ile eşi arasında 19 yaş bulunurken, Can Yapıcıoğlu ile Mia arasında da tam 19 yaş vardı. Yaşların 15, 34 ve 53 şeklinde ilerlediğini gören X kullanıcıları kendilerini bir anda hesaplamaların ortasında buldu!
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Güçlü sesi ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Işın Karaca, son dönemde sahnelerinden çok geçirdiği değişimle gündemimize geliyor.
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Manisa’nın Gördes ilçesinde konser veren Işın Karaca’yı bu özel gecede eşi Can Yapıcıoğlu ve kızı Mia da yalnız bırakmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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