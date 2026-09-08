Işın Karaca’nın Aile Pozundaki İlginç Tesadüf Kafaları Karıştırdı: Aralarında 19’ar Yaş Var!

“Başka Bahar”, “Yetinmeyi Bilir Misin?”, “Anadilim Aşk”, “Bırakma” ve “Aramıza Yollar” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Işın Karaca, müzik dünyasına ilk olarak Sezen Aksu’nun vokalistliğini yaparak adım atmıştı. 2001 yılında yayımladığı Anadilim Aşk albümüyle solo kariyerine başlayan Karaca, güçlü sesiyle kısa sürede dönemin en dikkat çeken kadın vokallerinden biri olmayı başardı. Pop müziğin yanı sıra arabesk şarkıları kendine has yorumuyla seslendirdiği albümleri de büyük ilgi gördü.

Yıllardır hem müzik kariyeri hem de dobra açıklamalarıyla adından söz ettiren Işın Karaca, son zamanlarda ise verdiği kilolarla bambaşka bir görünüme kavuştu. Daha önce kilo verme sürecini defalarca anlatan Karaca’nın özellikle son yıllardaki değişimi dikkat çekti. 2025 yılında sekiz ay içerisinde yaklaşık 30 kilo verdiğini açıklayan şarkıcı, 90 kilodan 60 kiloya kadar düştüğünü söylemişti. Yıllar içerisindeki toplam kilo kaybının çok daha fazla olduğunu dile getiren Karaca, sahne kostümleri ve fit görünümüyle sosyal medyada sık sık gündem oldu. Karaca’nın yaşadığı büyük değişimin ardından paylaştığı her yeni fotoğraf da takipçileri tarafından mercek altına alınmaya başladı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen Işın Karaca, bugüne kadar dört kez nikâh masasına oturdu.

Işın Karaca, henüz 19 yaşındayken Soner Kıvanç’la ilk evliliğini yaptı. Bu evlilikten 1993 yılında Erda Kıvanç adını verdikleri bir oğlu dünyaya geldi. Karaca, ilk evliliğinin sona ermesinin ardından aranjör Erdem Yörük’le yaklaşık 12 yıl süren uzun bir ilişki yaşadı ancak ikili nikâh masasına oturmadı.

Ünlü şarkıcı, 2011 yılında klip yönetmeni ve fotoğrafçı Sedat Doğan’la evlendi. Aynı yıl kızları Sasha Mia dünyaya geldi. Bir dönem ayrılık kararı alıp ardından ilişkilerine yeniden şans veren ikili, evliliklerini kurtaramadı ve 2013 yılında resmen boşandı. Karaca, ilerleyen yıllarda kızının babasının soyadını taşımaması için hukuki süreç başlattı. 2018 yılında sonuçlanan davanın ardından Sasha Mia’nın soyadı “Karaca” olarak değiştirildi.

Işın Karaca, 2016 yılında Tuğrul Odabaş’la üçüncü evliliğini gerçekleştirdi. Oğlu Erda ve kızı Mia’nın da katıldığı nikâhla hayatlarını birleştiren çift, 2019 yılında yollarını ayırdı.

Ünlü şarkıcı aradığı mutluluğu ise müzisyen Can Yapıcıoğlu’nda buldu. Uzun süre aşk yaşayan çift, 27 Ekim 2023 tarihinde Amsterdam’da nikâh masasına oturdu. Aralarındaki 19 yaş farkıyla zaman zaman gündeme gelseler de ilişkilerini gözlerden uzak ve huzurlu şekilde sürdürmeyi tercih eden ikili, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle mutlu birlikteliklerini sık sık gözler önüne serdi.