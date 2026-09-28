article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Eylülde Çakıldı Ama Dev Banka Vazgeçmedi: 2027 İçin Yeni Fiyat Verdi

Altın Eylülde Çakıldı Ama Dev Banka Vazgeçmedi: 2027 İçin Yeni Fiyat Verdi

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.09.2026 - 11:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hindistan'ın en büyük özel bankalarından ICICI Bank, sert düşüşle sarsılan altın piyasası için yeni fiyat takvimini paylaştı. Bankaya göre ons altın yılın geri kalanında 4 bin 200 ile 4 bin 600 dolar arasında yatay bir seyir izleyecek. Asıl yükseliş ise 2027'nin ilk yarısına kalıyor: Tahmine göre değerli metal bu dönemde 5 bin dolar sınırına dayanabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ağustosta yüzde 9 kazandıran altın, eylülde yüzde 8'e yakın kaybetti.

Ağustosta yüzde 9 kazandıran altın, eylülde yüzde 8'e yakın kaybetti.

Altın fiyatları eylül ayında yatırımcısına zor anlar yaşattı. Ağustosta yaklaşık yüzde 9 değer kazanan ons altın, eylülde bu kazancın neredeyse tamamını geri verdi ve aylık bazda yüzde 8'e yakın kayıpla dikkat çekti. Ons fiyatı son işlemlerde yüzde 2,93 düşüşle 4 bin 159 dolar seviyesine geriledi.

ICICI Bank'ın değerlendirmesinde bu satış dalgasının arkasında birden fazla neden sıralanıyor. ABD'de reel faizlerin yüksek seyretmesi, güçlenen doların emtia fiyatları üzerinde yarattığı baskı ve bir türlü geri adım atmayan enflasyon endişesi bunların başında geliyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ile ABD'den gelen ve beklentileri aşan istihdam verileri de faiz indirimi umutlarını zayıflattı. Bu iki gelişme, altını aşağı çeken etkenler arasında ilk sıralarda yer aldı.

2027 altın fiyatı: Dev banka rakam verdi.

2027 altın fiyatı: Dev banka rakam verdi.

Banka, kısa vadede altından büyük bir sıçrama beklemiyor. ICICI Bank'ın tahminine göre ons altın 2026'nın kalan aylarında 4 bin 200 ile 4 bin 600 dolar arasındaki bantta işlem görecek. Kurum bu dönemi güçlü kazançların değil, fiyatların dengelendiği bir konsolidasyon süreci olarak tanımlıyor.

Tahminin ikinci ayağı ise daha iddialı. Bankaya göre 2027'nin ilk yarısında ons fiyatı 4 bin 600 ile 5 bin dolar aralığına yükselecek. Bu senaryoda altının 5 bin dolar seviyesini test etmesi de ihtimal dahilinde görülüyor.

Altın yükselecek mi?

Altın yükselecek mi?

ICICI Bank'ın orta vadede iyimser kalmasının nedeni, altını destekleyen yapısal faktörlerin gücünü koruması. Bunların en dikkat çekeni merkez bankalarının alımları. Çin Merkez Bankası ağustos ayında rezervlerine yaklaşık 20 ton altın ekledi. Bu miktar, Ekim 2023'ten bu yana görülen en yüksek aylık alım olarak kayıtlara geçti.

Yatırımcı tarafında da benzer bir tablo var. Altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) üçüncü çeyrekte 144,7 tonluk giriş yaşandı; yalnızca ağustos ayında bu fonlara akan para 17,8 milyar dolara ulaştı. Banka ayrıca ABD'nin büyüyen borç yükünün ve bütçe açıklarının altına uzun vadede yapısal bir destek sağladığını vurguluyor.

Faiz ve dolar kaynaklı baskılar kısa vadede fiyatları frenlese de ICICI Bank'ın bakışına göre altının uzun vadeli yükseliş hikâyesi sona ermiş değil.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın