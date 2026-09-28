Altın Eylülde Çakıldı Ama Dev Banka Vazgeçmedi: 2027 İçin Yeni Fiyat Verdi

Altın fiyatları eylül ayında yatırımcısına zor anlar yaşattı. Ağustosta yaklaşık yüzde 9 değer kazanan ons altın, eylülde bu kazancın neredeyse tamamını geri verdi ve aylık bazda yüzde 8'e yakın kayıpla dikkat çekti. Ons fiyatı son işlemlerde yüzde 2,93 düşüşle 4 bin 159 dolar seviyesine geriledi.

ICICI Bank'ın değerlendirmesinde bu satış dalgasının arkasında birden fazla neden sıralanıyor. ABD'de reel faizlerin yüksek seyretmesi, güçlenen doların emtia fiyatları üzerinde yarattığı baskı ve bir türlü geri adım atmayan enflasyon endişesi bunların başında geliyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ile ABD'den gelen ve beklentileri aşan istihdam verileri de faiz indirimi umutlarını zayıflattı. Bu iki gelişme, altını aşağı çeken etkenler arasında ilk sıralarda yer aldı.