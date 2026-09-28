Altın Eylülde Çakıldı Ama Dev Banka Vazgeçmedi: 2027 İçin Yeni Fiyat Verdi
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Hindistan'ın en büyük özel bankalarından ICICI Bank, sert düşüşle sarsılan altın piyasası için yeni fiyat takvimini paylaştı. Bankaya göre ons altın yılın geri kalanında 4 bin 200 ile 4 bin 600 dolar arasında yatay bir seyir izleyecek. Asıl yükseliş ise 2027'nin ilk yarısına kalıyor: Tahmine göre değerli metal bu dönemde 5 bin dolar sınırına dayanabilir.
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Ağustosta yüzde 9 kazandıran altın, eylülde yüzde 8'e yakın kaybetti.
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2027 altın fiyatı: Dev banka rakam verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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