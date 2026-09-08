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122 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Muhasebeci: Sevgilisine 5 Milyonluk Estetik Yaptırdı, 'Pişman Değilim' Dedi

122 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Muhasebeci: Sevgilisine 5 Milyonluk Estetik Yaptırdı, 'Pişman Değilim' Dedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 15:06
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İstanbul'da bir bilişim danışmanlık şirketinde muhasebeci olarak çalışan Mesut A., 2021-2026 yılları arasında şirkete gelen 122 milyon TL'yi kendi ve yakınlarının hesaplarına aktardı. Paranın yaklaşık 60 milyon TL'lik kısmını Gürcistan ve Kıbrıs'taki kumar masalarında kaybeden şüpheli, sevgilisinin estetik operasyonları için de 5 milyon TL harcadı. İstanbul merkezli olmak üzere Sinop ve Tokat'a uzanan operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Mesut A.'nın emniyette verdiği ifade ise olayın en çok konuşulan kısmı oldu.

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Vurgunun 5 milyon TL'lik kısmı, sevgilisi Ş.Y.'nin estetik operasyonlarına gitti.

Vurgunun 5 milyon TL'lik kısmı, sevgilisi Ş.Y.'nin estetik operasyonlarına gitti.

Soruşturmada ortaya çıkan en dikkat çekici ayrıntı, Mesut A.'nın sevgilisi için yaptığı harcamalar oldu. Evli olduğu ancak boşanma aşamasında bulunduğu belirtilen şüphelinin, sevgilisi Ş.Y.'nin estetik operasyonları için 5 milyon TL ödediği tespit edildi.

Harcamalar estetikle de sınırlı kalmadı. Mesut A.'nın sevgilisinin üzerine ev yaptırdığı, ikilinin gece kulüpleri ve kumarhanelerde birlikte eğlendiği görüntülerin dosyaya girdiği belirtildi.

Polisin banka kayıtlarına yönelik incelemesinde ise Ş.Y.'nin hesabında 10 milyon TL bulunduğu ortaya çıktı.

Öte yandan paranın en büyük bölümü kumar masasında eridi: Gürcistan ve Kıbrıs'ta yaklaşık 60 milyon TL kaybetti.

Öte yandan paranın en büyük bölümü kumar masasında eridi: Gürcistan ve Kıbrıs'ta yaklaşık 60 milyon TL kaybetti.

122 milyon TL'nin nereye gittiği sorusunun en büyük yanıtı kumar oldu. Şüphelinin Gürcistan ve Kıbrıs'ta kumar oynadığı, bu masalarda yaklaşık 60 milyon TL kaybettiği tespit edildi. Paranın bir bölümüyle de ev satın alındığı belirlendi.

Beş yıla yayılan vurgun, şirket sahibinin mali evrakları tek tek incelemesiyle ortaya çıktı. Zimmetine para geçirildiğini fark eden şirket sahibi, muhasebecisini işten çıkardı ve şikâyetçi oldu.

Bunun ardından devreye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri girdi. Soruşturma, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Emniyetteki ifadesinde ise pişmanlık göstermedi: "Pişman değilim."

Emniyetteki ifadesinde ise pişmanlık göstermedi: "Pişman değilim."

Operasyonlar 4 Eylül 2026'da İstanbul merkezli olmak üzere Sinop ve Tokat'ta eş zamanlı düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Mesut A.'nın annesi, babası, boşanma aşamasındaki eşi, sevgilisi ve şirkette birlikte çalıştığı kişiler de yer aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, şüphelilerin banka hesapları donduruldu. Soruşturma kapsamında 5 taşınmaz ile 12 araca el konuldu.

Mesut A.'nın emniyette verdiği ifadede pişman olmadığını söylediği belirtildi. Gözaltına alınan 19 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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