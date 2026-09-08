122 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Muhasebeci: Sevgilisine 5 Milyonluk Estetik Yaptırdı, 'Pişman Değilim' Dedi
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İstanbul'da bir bilişim danışmanlık şirketinde muhasebeci olarak çalışan Mesut A., 2021-2026 yılları arasında şirkete gelen 122 milyon TL'yi kendi ve yakınlarının hesaplarına aktardı. Paranın yaklaşık 60 milyon TL'lik kısmını Gürcistan ve Kıbrıs'taki kumar masalarında kaybeden şüpheli, sevgilisinin estetik operasyonları için de 5 milyon TL harcadı. İstanbul merkezli olmak üzere Sinop ve Tokat'a uzanan operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Mesut A.'nın emniyette verdiği ifade ise olayın en çok konuşulan kısmı oldu.
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Vurgunun 5 milyon TL'lik kısmı, sevgilisi Ş.Y.'nin estetik operasyonlarına gitti.
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Öte yandan paranın en büyük bölümü kumar masasında eridi: Gürcistan ve Kıbrıs'ta yaklaşık 60 milyon TL kaybetti.
Emniyetteki ifadesinde ise pişmanlık göstermedi: "Pişman değilim."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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