122 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Muhasebeci: Sevgilisine 5 Milyonluk Estetik Yaptırdı, 'Pişman Değilim' Dedi

122 milyon TL'nin nereye gittiği sorusunun en büyük yanıtı kumar oldu. Şüphelinin Gürcistan ve Kıbrıs'ta kumar oynadığı, bu masalarda yaklaşık 60 milyon TL kaybettiği tespit edildi. Paranın bir bölümüyle de ev satın alındığı belirlendi.

Beş yıla yayılan vurgun, şirket sahibinin mali evrakları tek tek incelemesiyle ortaya çıktı. Zimmetine para geçirildiğini fark eden şirket sahibi, muhasebecisini işten çıkardı ve şikâyetçi oldu.

Bunun ardından devreye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri girdi. Soruşturma, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.