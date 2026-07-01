83 Yaşındaki Adam Dolandırıcılara 1758 Adet Cumhuriyet Altınını Kaptırdı
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İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan 83 yaşındaki Dinçer K. 1758 adet Cumhuriyet altınını (yaklaşık 72 milyon TL) dolandırıcılara kaptırdı. Dinçer K., 'Beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım. Ondan sonraki süreçte bana 50'ye yakın telefon açtı ve beni hipnoz etti, paralarımı aldı' dedi.
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İstanbul'da yaşayan 83 yaşındaki vatandaş 1758 adet Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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