83 Yaşındaki Adam Dolandırıcılara 1758 Adet Cumhuriyet Altınını Kaptırdı

İstanbul Beşiktaş’ta yaşayan 83 yaşındaki Dinçer K. 16 Nisan’da dolandırıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu. u. Para ve sermaye piyasaları uzmanı olduğunu söyleyen ve bankalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Dinçer K., telefon dolandırıcılarına inanarak 72 milyon değerindeki bin 758 Cumhuriyet altınını kaptırdı. Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Dolandırıcılar yakalanırken emekli bankacı Dinçer K. Kendisini adeta hipnoz ettiklerini anlattı. Dinçer K. Yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

'Her yıl 10-15 tane dolandırıcılık teklifi alıyordum. Hepsini usulüne uygun olarak reddettim. Bu son aramada ise 'Kara para aklamak için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Yardımlarınızı rica ediyoruz' dediler. Benim de kafam döndü, vatanımı çok severim ona bir kötülük olsun istemem. Beni, bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım.

Ondan sonraki süreçte bana 50'ye yakın telefon açtı ve beni hipnoz etti, paralarımı aldı. Sonrasında ben paraları aldım hazırladım. Beni arayarak bana paraların hazır olup olmadığını sordu. Ben de hazır olduğunu söyledim.

Sonra bana dediler ki 'Paraları al, Etiler metrosunun arkasındaki banka ulaştır, oraya bir adamımı göndereceğim ona paraları teslim et.' Ben de hipnotize olmuştum zaten. Peki dedim. Çantayı aldım gittim banka oturdum. Kapüşonlu maskeli genç bir çocuk geldi. Yanımda bir telefon açtı ve 'Abi geldim ben paraları alayım mı ?' dedi. Göğsünün üzerinde boş bir torba vardı. Onu açtı. Bende elimdeki çantayı oraya koydum. Sonra çekti gitti. Polisler çok fedakar bir çalışma yaptılar. Bu hadise aşağı yukarı iki buçuk üç ay önce oldu. Çok başarılı bir şekilde bunların peşine düştüler. Onları yakaladılar.'