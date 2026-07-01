AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Olacak
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İstanbul'da yaz sıcakları etkisini iyice hissettirirken, AKOM tarafından haftalık hava raporu yayımlandı. Paylaşılan son haftalık hava tahmin raporuna göre, megakentte termometreler 33 dereceyi gösterecek. Ancak bunaltıcı hava yerini serin ve gök gürültülü yağışa bırakacak. AKOM, İstanbul'da ne zaman yağmur yağacağını açıkladı.
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İstanbul'da sıcaklık 33 dereceye ulaştı. Nem nedeniyle hissedilen sıcaklık artış gösterdi.
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AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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