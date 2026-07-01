AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Olacak

Perşembe ve Cuma günleri İstanbul genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü beklenirken, en yüksek sıcaklıkların 31 derece civarında kalacağı görülüyor. Kavurucu sıcakların ardından 4 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Yağış miktarının metrekareye 2-5 kilogram arasında düşmesi beklenirken, hava sıcaklığı da bir anda düşerek en yüksek 29 derece seviyelerine gerileyecek.