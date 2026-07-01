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AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Olacak

AKOM Tarih Verdi: İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.07.2026 - 16:54
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İstanbul'da yaz sıcakları etkisini iyice hissettirirken, AKOM tarafından haftalık hava raporu yayımlandı. Paylaşılan son haftalık hava tahmin raporuna göre, megakentte termometreler 33 dereceyi gösterecek. Ancak bunaltıcı hava yerini serin ve gök gürültülü yağışa bırakacak. AKOM, İstanbul'da ne zaman yağmur yağacağını açıkladı.

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İstanbul'da sıcaklık 33 dereceye ulaştı. Nem nedeniyle hissedilen sıcaklık artış gösterdi.

İstanbul'da sıcaklık 33 dereceye ulaştı. Nem nedeniyle hissedilen sıcaklık artış gösterdi.

AKOM, İstanbul için hava tahmin raporunu yayınladı. 33 dereceyi bulan hava sıcaklıkları nem oranının yüzde 40-85 arasında değişiklik göstermesi nedeniyle İstanbulluların adeta nefesini kesti. Kuzeydoğudan (Poyraz) esen rüzgarın saatte 15 ile 45 kilometre hıza ulaşması, zaman zaman aralıklarla kuvvetli esintileri beraberinde getirse de sıcak havanın etkisini kırmaya yetmiyor. Akşam saatlerinde ısının 25 dereceye, gece ise 23 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor.

AKOM tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor.

Perşembe ve Cuma günleri İstanbul genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü beklenirken, en yüksek sıcaklıkların 31 derece civarında kalacağı görülüyor. Kavurucu sıcakların ardından 4 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. 

Yağış miktarının metrekareye 2-5 kilogram arasında düşmesi beklenirken, hava sıcaklığı da bir anda düşerek en yüksek 29 derece seviyelerine gerileyecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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