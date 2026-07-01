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Ekonomi
45 Merkez Bankası Altın İçin Ortak Tarih ve Rakam Verdi

45 Merkez Bankası Altın İçin Ortak Tarih ve Rakam Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.07.2026 - 15:41
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Altın fiyatları küresel piyasaları derinden sarstı. Anlık dalgalanmalar ve sert düşüşler yatırımcının kafasını karıştırırken dünyanın en büyük ekonomilerini yöneten merkez bankalardan ezber bozan hamle geldi. Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu (OMFIF), 74 merkez bankasının katılımıyla bir rapor hazırladı. 45 merkez bankası altın için ortak rakamda birleşerek tarih verdi.

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Merkez bankaları altına akın ediyor.

Merkez bankaları altına akın ediyor.

Yapılan yeni araştırma küresel piyasalarda altının etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. OMFIF tarafından hazırlanan raporda merkez bankaları, tarihi rekor seviyelere işaret etti. Araştırma sonuçlarını değerlendiren OMFIF Araştırma Başkanı Andrea Correa, altın fiyatlarının tarihi zirvelere yakın seyretmesinin merkez bankaları için rezerv artırma maliyetini ciddi şekilde yükselttiğini belirtti. 

74 merkez bankasının görüşlerine yer verilerek hazırlanan rapora göre, kurumlar altını güvenli liman olarak görmeye devam ediyor. Fiyatlar ne kadar yükselirse yükselsin bir numaralı yatırımcı aracı olmaya devam eden altının cazibesini sürdürdüğü kaydedildi. Ankete katılan kurumların yüzde 82’sinin kasasında fiziki altın rezervi bulunuyor; bu oran bir önceki yıl yüzde 71 seviyesindeydi. 

Üstelik yüzde 30'u ise iki yıllık süreçte altın rezervlerini artıracağını dile getirdi.

45 merkez bankası altın için ortak tarih ve rakam verdi.

45 merkez bankası altın için ortak tarih ve rakam verdi.

Raporun en dikkat çekici kısmı merkez bankalarının altın fiyatlarına dair tahminleri oldu. Ankete katılan 45 merkez bankası altın için ortak tarih ve rakam verdi. 

Merkez bankalarına göre altının ons fiyatı Haziran 20207'de 5-6 bin olar aralığında olacak. 

Yüksek fiyatların yeni alımları tamamen durduracağını düşünenlerin oranı ise yalnızca yüzde 28'de kaldı. Uzmanlar merkez bankalarının rekor fiyat tahminin de bulunduğunu vurguladı. 

Raporda ABD dolarına olan güvenin sarsıldığı kaydedildi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 80'i, küresel para sisteminin artık çok kutuplu bir yapıya doğru evrildiğini düşünüyor. Dolar halen küresel rezervlerin lideri konumunu korusa da, çok sayıda merkez bankası önümüzdeki süreçte doların rezervler içindeki payını azaltmayı hedefliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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