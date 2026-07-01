45 Merkez Bankası Altın İçin Ortak Tarih ve Rakam Verdi

Yapılan yeni araştırma küresel piyasalarda altının etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. OMFIF tarafından hazırlanan raporda merkez bankaları, tarihi rekor seviyelere işaret etti. Araştırma sonuçlarını değerlendiren OMFIF Araştırma Başkanı Andrea Correa, altın fiyatlarının tarihi zirvelere yakın seyretmesinin merkez bankaları için rezerv artırma maliyetini ciddi şekilde yükselttiğini belirtti.

74 merkez bankasının görüşlerine yer verilerek hazırlanan rapora göre, kurumlar altını güvenli liman olarak görmeye devam ediyor. Fiyatlar ne kadar yükselirse yükselsin bir numaralı yatırımcı aracı olmaya devam eden altının cazibesini sürdürdüğü kaydedildi. Ankete katılan kurumların yüzde 82’sinin kasasında fiziki altın rezervi bulunuyor; bu oran bir önceki yıl yüzde 71 seviyesindeydi.

Üstelik yüzde 30'u ise iki yıllık süreçte altın rezervlerini artıracağını dile getirdi.