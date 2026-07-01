45 Merkez Bankası Altın İçin Ortak Tarih ve Rakam Verdi
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Altın fiyatları küresel piyasaları derinden sarstı. Anlık dalgalanmalar ve sert düşüşler yatırımcının kafasını karıştırırken dünyanın en büyük ekonomilerini yöneten merkez bankalardan ezber bozan hamle geldi. Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu (OMFIF), 74 merkez bankasının katılımıyla bir rapor hazırladı. 45 merkez bankası altın için ortak rakamda birleşerek tarih verdi.
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Merkez bankaları altına akın ediyor.
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45 merkez bankası altın için ortak tarih ve rakam verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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