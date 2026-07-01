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Sağlık Bakanı Açıkladı: Sigarada Yeni Düzenleme Geliyor

Sağlık Bakanı Açıkladı: Sigarada Yeni Düzenleme Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.07.2026 - 14:41
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hem tütün mamullerine yönelik cezai ve önleyici tedbirlerin kapsamının genişletileceğini duyurdu. Yapılacak düzenlemelerle birlikte sigaranın toplum içindeki görünürlüğü minimuma indirilerek özellikle genç nesillerin korunması hedeflenirken Bakan Memişoğlu, 'Sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız' dedi.

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Tütün ve sigarayla mücadelede radikal kararlar kapıda.

Tütün ve sigarayla mücadelede radikal kararlar kapıda.

Tütün ve sigara bağımlılığıyla mücadelede radikal kararlar kapıda. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni kanun taslağının detaylarını paylaşan Bakan Memişoğlu, sigara kullanım oranlarını düşürmek için arzdan ziyade talebi azaltmaya yönelik bir strateji izleyeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanlığı, milletvekilleri ve ilgili paydaşlarla istişare süreci devam eden yasa taslağının birkaç ay içinde netleşmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemenin temel felsefesini 'görünmezlik' olarak tanımlayan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Bizim bir taslak metnimiz var. Cumhurbaşkanımızla, milletvekillerimizle ve ilgili kuruluşlarla konuşuyoruz. İnşallah birkaç ay içinde tekamül hale gelmiş olacak. Sigara ve tütünün özellikle çocuklarımız için görünür olmasını istemiyoruz. Sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız. Biz esasında talebi, toplumun bunu kullanma isteğini azaltacağız.'

Acil durumlarda işlemler 24 saat içinde tamamlanıyor.

Acil durumlarda işlemler 24 saat içinde tamamlanıyor.

Hastanelerdeki yoğunluk ve tetkik sürelerine de değinen Bakan Memişoğlu, kamu hastanelerinde acil olmayan vakalar için MR randevularının ortalama 7 gün, tomografi randevularının ise 4 gün içinde verildiğini, acil durumlarda ise işlemlerin 24 saat içinde tamamlandığını ifade etti. Türkiye'nin küresel bir sağlık üssü haline geldiğinin altını çizen Memişoğlu, her gün ortalama 3 milyon vatandaşa kesintisiz sağlık hizmeti sunulduğunu, yılda ise yaklaşık 3 milyon yabancı hastanın tedavi için dünyanın en gelişmiş ülkelerinden Türkiye’ye geldiğini sözlerine ekledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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