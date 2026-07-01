Sağlık Bakanı Açıkladı: Sigarada Yeni Düzenleme Geliyor

Tütün ve sigara bağımlılığıyla mücadelede radikal kararlar kapıda. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni kanun taslağının detaylarını paylaşan Bakan Memişoğlu, sigara kullanım oranlarını düşürmek için arzdan ziyade talebi azaltmaya yönelik bir strateji izleyeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanlığı, milletvekilleri ve ilgili paydaşlarla istişare süreci devam eden yasa taslağının birkaç ay içinde netleşmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemenin temel felsefesini 'görünmezlik' olarak tanımlayan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Bizim bir taslak metnimiz var. Cumhurbaşkanımızla, milletvekillerimizle ve ilgili kuruluşlarla konuşuyoruz. İnşallah birkaç ay içinde tekamül hale gelmiş olacak. Sigara ve tütünün özellikle çocuklarımız için görünür olmasını istemiyoruz. Sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız. Biz esasında talebi, toplumun bunu kullanma isteğini azaltacağız.'