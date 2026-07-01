Sağlık Bakanı Açıkladı: Sigarada Yeni Düzenleme Geliyor
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hem tütün mamullerine yönelik cezai ve önleyici tedbirlerin kapsamının genişletileceğini duyurdu. Yapılacak düzenlemelerle birlikte sigaranın toplum içindeki görünürlüğü minimuma indirilerek özellikle genç nesillerin korunması hedeflenirken Bakan Memişoğlu, 'Sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız' dedi.
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Tütün ve sigarayla mücadelede radikal kararlar kapıda.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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