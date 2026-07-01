2008 Krizini Bilmişti: Kriz Kahininden Korkutan Yeni Kehanet
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Finans dünyasının en saygın isimlerinden biri olan ve geçmişteki büyük ekonomik krizleri önceden tahmin etmesiyle tanınan milyarder yatırımcı Jeremy Grantham, kripto para piyasalarında taşları yerinden oynatacak yeni bir iddiada bulundu. Grantham, lider kripto para birimi Bitcoin'in uzun vadeli geleceğine dair oldukça karamsar bir tablo çizdi.
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Kriz kahininden korkutan Bitcoin uyarısı.
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"Kripto paraların günlük hayatta karşılığı yok."
Piyasa ikiye bölündü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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