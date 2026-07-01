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Ekonomi
2008 Krizini Bilmişti: Kriz Kahininden Korkutan Yeni Kehanet

2008 Krizini Bilmişti: Kriz Kahininden Korkutan Yeni Kehanet

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.07.2026 - 13:47
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Finans dünyasının en saygın isimlerinden biri olan ve geçmişteki büyük ekonomik krizleri önceden tahmin etmesiyle tanınan milyarder yatırımcı Jeremy Grantham, kripto para piyasalarında taşları yerinden oynatacak yeni bir iddiada bulundu. Grantham, lider kripto para birimi Bitcoin'in uzun vadeli geleceğine dair oldukça karamsar bir tablo çizdi.

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Kriz kahininden korkutan Bitcoin uyarısı.

Kriz kahininden korkutan Bitcoin uyarısı.

Geçmişte 1987 borsa çöküşü, 2000 yılındaki dot-com (internet) balonu ve tüm dünyayı sarsan 2008 küresel finans krizini nokta atışı tahminleriyle öngören Jeremy Grantham, bu kez radarını kripto varlıklara çevirdi. Varlık yönetim şirketi GMO'nun kurucu ortağı ve baş yatırım stratejisti olan deneyimli milyarder, Bitcoin'in gelecekte tamamen değerini kaybederek sessiz bir çöküş yaşayacağını ileri sürdü.

CNBC'ye verdiği özel röportajda kripto para ekosistemine yönelik sert eleştirilerde bulunan Grantham, Bitcoin'i 'işe yaramaz ve tamamen spekülatif bir varlık' olarak nitelendirdi. Ünlü yatırımcıya göre, Bitcoin ani ve büyük bir gürültüyle çökmeyecek; aksine zaman içinde yatırımcıların ilgisini kaybetmesiyle birlikte eriyecek ve değeri kademeli olarak sıfıra kadar gerileyecek.

"Kripto paraların günlük hayatta karşılığı yok."

"Kripto paraların günlük hayatta karşılığı yok."

Kripto paraların günlük ticaret yaşamına entegre olamadığının altını çizen milyarder stratejist, restoranlarda, perakende mağazalarında veya günlük ödeme mekanizmalarında Bitcoin kullanımının yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Dijital varlıkların şu anki temel işlevinin sadece spekülatif kazanç sağlamak olduğunu belirten Grantham, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Eleştirilerini daha da ileri taşıyan Grantham, kripto varlıkların anonim yapısı nedeniyle yasa dışı faaliyetlerde kullanım kolaylığı sağladığına dikkat çekti. Hükümetlerin ve regülatörlerin bu piyasaya karşı neden daha sert önlemler almadığına şaşırdığını belirten ünlü isim, bu eleştirilerinin Blockchain (blokzincir) teknolojisini kapsamadığını, bu teknolojinin alt yapısının oldukça değerli olduğunu da sözlerine ekledi.

Piyasa ikiye bölündü.

Piyasa ikiye bölündü.

Finansal belirsizlik dönemlerinde Bitcoin'in iddia edildiği gibi güvenli bir liman olmadığını savunan Grantham, bu noktada altını örnek gösterdi. Yatırımcıların güvenli liman arayışında halen geleneksel ve somut bir varlık olan değerli metalleri tercih ettiğini belirten Grantham, Bitcoin'in yüksek oynaklığının (volatilitesini) en büyük sistemik risklerden biri olduğunu vurguladı.

Jeremy Grantham’ın bu sert açıklamaları kripto para dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Grantham'ın karamsar tahminlerine karşılık, Ark Invest CEO'su Cathie Wood gibi piyasanın önde gelen boğa yatırımcıları ise tam tersi bir görüşü savunuyor. Kripto savunucuları, Bitcoin’in dijital çağın altını olduğunu ve uzun vadede küresel finans sisteminin en önemli değer saklama araçlarından biri haline geleceğini iddia etmeye devam ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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