2008 Krizini Bilmişti: Kriz Kahininden Korkutan Yeni Kehanet

Geçmişte 1987 borsa çöküşü, 2000 yılındaki dot-com (internet) balonu ve tüm dünyayı sarsan 2008 küresel finans krizini nokta atışı tahminleriyle öngören Jeremy Grantham, bu kez radarını kripto varlıklara çevirdi. Varlık yönetim şirketi GMO'nun kurucu ortağı ve baş yatırım stratejisti olan deneyimli milyarder, Bitcoin'in gelecekte tamamen değerini kaybederek sessiz bir çöküş yaşayacağını ileri sürdü.

CNBC'ye verdiği özel röportajda kripto para ekosistemine yönelik sert eleştirilerde bulunan Grantham, Bitcoin'i 'işe yaramaz ve tamamen spekülatif bir varlık' olarak nitelendirdi. Ünlü yatırımcıya göre, Bitcoin ani ve büyük bir gürültüyle çökmeyecek; aksine zaman içinde yatırımcıların ilgisini kaybetmesiyle birlikte eriyecek ve değeri kademeli olarak sıfıra kadar gerileyecek.