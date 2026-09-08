article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Evlilik
"Keşke Evlenmeden Önce Bilseydim!" Dedikleri Tüm Gerçekleri İtiraf Ederek Bekarları Aydınlatan Kişiler

"Keşke Evlenmeden Önce Bilseydim!" Dedikleri Tüm Gerçekleri İtiraf Ederek Bekarları Aydınlatan Kişiler

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
08.09.2026 - 15:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Evlenmeden önce evlilik gözünüze korkunç veya eğlenceli görünüyor olabilir. Evlendikten sonra ise evliliğe olan bakış açınız değişebilir. Gelin, evliliğe dair bakış açınızın değişmesini istemiyorsanız, size evlilerin verdikleri tavsiyeleri iletelim.

Evli çiftler 'Keşke bunu evlenmeden önce bilseydim' dedikleri tüm gerçekleri birer birer anlattı!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. “Düğünün sadece tek bir gün sürdüğünü unutmayın."

1. “Düğünün sadece tek bir gün sürdüğünü unutmayın."

'Düğünden sonra birlikte yaşadığınız hayata devam ediyorsunuz. Bu yüzden sadece düğüne değil, sonraki yaşamınıza odaklanın. Ne demek istediğimi düğünden sonra daha iyi anlayacaksınız.'

2. “Tartışmak her zaman çözüm değil."

2. “Tartışmak her zaman çözüm değil."

'İkiniz farklı insanlarsınız ve her konuda anlaşmamanız gayet normal. Farklı olduğunuzu kabullenip birlikteyken eğlenmeye bakmanız daha iyi. Birbirinize sadece aşk değil, sevgi ve saygı duymalısınız.”

3. "Bekarken yaşadığınız kişisel problemlerinizin hiçbiri evlenince kendi kendine yok olmuyor."

3. "Bekarken yaşadığınız kişisel problemlerinizin hiçbiri evlenince kendi kendine yok olmuyor."

'Sizin sıkıntılarınızı evlilik de, eşiniz de çözemez. Evlenmeden önce kendi sıkıntılarınızı çözmeye bakın. Ayrıca ilişkinizde yaşadığınız bazı problemleri de evlenince geçer diye düşünmeyin.'

4. “İçten gelerek söylenen samimi bir özür uzun vadede unutulmaz.”

4. “İçten gelerek söylenen samimi bir özür uzun vadede unutulmaz.”

5. “Evlenmek kolay. Asıl zor olan şey uzun vadede evli kalmak."

5. “Evlenmek kolay. Asıl zor olan şey uzun vadede evli kalmak."

'Eğer işlerin çok zorlaştığını hissederseniz yardım almaktan çekinmeyin. Ben ve eşim çocukluk travmalarımız nedeniyle terapiye gitmeye başladık. Diğer türlü boşanırdık.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. “Evli olmak, kişisel zamanınızın ve kendinizle olan ilişkinizin sonu olmamalı.”

6. “Evli olmak, kişisel zamanınızın ve kendinizle olan ilişkinizin sonu olmamalı.”

Bir süre sonra sıkılmanızı istemeyiz...

7. “İlişkilerinizdeki problemlerinizi çocuk yaparak çözmeye çalışmayın."

7. “İlişkilerinizdeki problemlerinizi çocuk yaparak çözmeye çalışmayın."

'Bebekler ilişkiyi daha da zorlaştırıyor, eşinizin sizin terk etmemesi için böyle bir çözüme başvurmayın çünkü işe yaramayacak!”

8. “Evliliğe gözünüz kapalı girmeyin, acele etmeyin, aptallık etmeyin.”

8. “Evliliğe gözünüz kapalı girmeyin, acele etmeyin, aptallık etmeyin.”

9. “Aynı yatakta iki farklı yorgan kullanmak sıkıntı değil…

9. “Aynı yatakta iki farklı yorgan kullanmak sıkıntı değil…

'Eşiniz yorganı üzerine aldığı için gecenin bir yarısı titreyerek uyanmaktan daha iyidir.” :)

10. "Her şeyi kavgaya bağlamayın."

10. "Her şeyi kavgaya bağlamayın."

“Birbirinizle kavga etmemeli, bazı konularda çözüm yoluna ulaşmak için müzakere edip konuşmalısınız. Sonuçta sorunlara karşı birlikte mücadele ediyorsunuz.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. “Fedakarlık yapmak her zaman güçsüzlük anlamına gelmez, eşinize saygı duyduğunuz için de yaparsınız.”

11. “Fedakarlık yapmak her zaman güçsüzlük anlamına gelmez, eşinize saygı duyduğunuz için de yaparsınız.”

12. “Önemli olan ortak ilgi alanlarınız değil, ortak değerlerinizdir.”

12. “Önemli olan ortak ilgi alanlarınız değil, ortak değerlerinizdir.”

13. “Sizin için mutlu olan, sizi destekleyen bir insan bulun kendinize. Hayat çok daha kolaylaşacaktır.”

13. “Sizin için mutlu olan, sizi destekleyen bir insan bulun kendinize. Hayat çok daha kolaylaşacaktır.”

14. “Yanlış bir insanla evlenmektense bekar bir ömür geçirmek çok daha iyidir.”

14. “Yanlış bir insanla evlenmektense bekar bir ömür geçirmek çok daha iyidir.”

15. “Bir gününüzü kendinize ayırmanız, hoşunuza giden hobilerinizi yapmanız kötü bir şey değil.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. “Bir konuyu eşime danışmam gerektiğini söylemem izin istediğim anlamına gelmiyor."

16. “Bir konuyu eşime danışmam gerektiğini söylemem izin istediğim anlamına gelmiyor."

'Biz bir takımız ve birlikte karar alıyoruz. Ben çok unutkan bir insan olduğum için birlikte planlarımız olup olmadığını unutuyorum.”

17. “Sadece tek bir insanla değil, tüm ailesiyle evleniyorsunuz.”

17. “Sadece tek bir insanla değil, tüm ailesiyle evleniyorsunuz.”

18. “Bir gece düğün yapmak için ömürlük borçların altına girmeyin, değmez.”

18. “Bir gece düğün yapmak için ömürlük borçların altına girmeyin, değmez.”

19. “Herkesin ilişkisi kendisine özeldir, sizin evliliğinizin diğer insanların evliliğe benzemek zorunda olduğunu düşünmeyin"

19. “Herkesin ilişkisi kendisine özeldir, sizin evliliğinizin diğer insanların evliliğe benzemek zorunda olduğunu düşünmeyin"

'Toplumsal beklentileri boşverin. Farklı hobilerinizin olması da, 40 yaşın üzerinde olup hala birlikte bilgisayar oyunu oynamanız da sorun değil.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
135
36
22
17
9
8
7
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın