"Keşke Evlenmeden Önce Bilseydim!" Dedikleri Tüm Gerçekleri İtiraf Ederek Bekarları Aydınlatan Kişiler
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Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Evlenmeden önce evlilik gözünüze korkunç veya eğlenceli görünüyor olabilir. Evlendikten sonra ise evliliğe olan bakış açınız değişebilir. Gelin, evliliğe dair bakış açınızın değişmesini istemiyorsanız, size evlilerin verdikleri tavsiyeleri iletelim.
Evli çiftler 'Keşke bunu evlenmeden önce bilseydim' dedikleri tüm gerçekleri birer birer anlattı!
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1. “Düğünün sadece tek bir gün sürdüğünü unutmayın."
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2. “Tartışmak her zaman çözüm değil."
3. "Bekarken yaşadığınız kişisel problemlerinizin hiçbiri evlenince kendi kendine yok olmuyor."
4. “İçten gelerek söylenen samimi bir özür uzun vadede unutulmaz.”
5. “Evlenmek kolay. Asıl zor olan şey uzun vadede evli kalmak."
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6. “Evli olmak, kişisel zamanınızın ve kendinizle olan ilişkinizin sonu olmamalı.”
7. “İlişkilerinizdeki problemlerinizi çocuk yaparak çözmeye çalışmayın."
8. “Evliliğe gözünüz kapalı girmeyin, acele etmeyin, aptallık etmeyin.”
9. “Aynı yatakta iki farklı yorgan kullanmak sıkıntı değil…
10. "Her şeyi kavgaya bağlamayın."
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11. “Fedakarlık yapmak her zaman güçsüzlük anlamına gelmez, eşinize saygı duyduğunuz için de yaparsınız.”
12. “Önemli olan ortak ilgi alanlarınız değil, ortak değerlerinizdir.”
13. “Sizin için mutlu olan, sizi destekleyen bir insan bulun kendinize. Hayat çok daha kolaylaşacaktır.”
14. “Yanlış bir insanla evlenmektense bekar bir ömür geçirmek çok daha iyidir.”
15. “Bir gününüzü kendinize ayırmanız, hoşunuza giden hobilerinizi yapmanız kötü bir şey değil.”
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16. “Bir konuyu eşime danışmam gerektiğini söylemem izin istediğim anlamına gelmiyor."
17. “Sadece tek bir insanla değil, tüm ailesiyle evleniyorsunuz.”
18. “Bir gece düğün yapmak için ömürlük borçların altına girmeyin, değmez.”
19. “Herkesin ilişkisi kendisine özeldir, sizin evliliğinizin diğer insanların evliliğe benzemek zorunda olduğunu düşünmeyin"
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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