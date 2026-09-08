Sesi Titreyerek Helallik İstemiş: Serhat Kılıç'ın Seksenler Ekibine Vedası Yıllar Sonra Paylaşıldı!
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Serhat Kılıç bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanırken, Seksenler dizisinin yönetmeni Müfit Can Saçıntı'dan yürek burkan bir paylaşım geldi. Saçıntı, Kılıç'ın yıllar önce Seksenler ekibine veda ederken sesi titreyerek helallik istediği görüntüleri paylaştı. O gün setten yükselen “Cenaze namazı gibi oldu”, “Nasıl bilirdiniz?” ve “İyi bilirdik” sözleri ise bugün izleyenlerin boğazını düğümledi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Serhat Kılıç'ın ani vefatı, hem sevenlerini hem de yıllarca aynı seti paylaştığı dostlarını yasa boğdu.
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Müfit Can Saçıntı, Serhat Kılıç'ın Ergun Plak'a ve Seksenler ekibine veda ettiği gün yaptığı konuşmayı paylaştı. Sesi titreyen Kılıç'ın ekip arkadaşlarından helallik istediği anlar bugün çok daha başka bir anlam kazandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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