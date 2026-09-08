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Sesi Titreyerek Helallik İstemiş: Serhat Kılıç'ın Seksenler Ekibine Vedası Yıllar Sonra Paylaşıldı!

Sesi Titreyerek Helallik İstemiş: Serhat Kılıç'ın Seksenler Ekibine Vedası Yıllar Sonra Paylaşıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.09.2026 - 23:33
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Serhat Kılıç bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanırken, Seksenler dizisinin yönetmeni Müfit Can Saçıntı'dan yürek burkan bir paylaşım geldi. Saçıntı, Kılıç'ın yıllar önce Seksenler ekibine veda ederken sesi titreyerek helallik istediği görüntüleri paylaştı. O gün setten yükselen “Cenaze namazı gibi oldu”, “Nasıl bilirdiniz?” ve “İyi bilirdik” sözleri ise bugün izleyenlerin boğazını düğümledi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Serhat Kılıç'ın ani vefatı, hem sevenlerini hem de yıllarca aynı seti paylaştığı dostlarını yasa boğdu.

Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Serhat Kılıç'ın ani vefatı, hem sevenlerini hem de yıllarca aynı seti paylaştığı dostlarını yasa boğdu.

Seksenler'in Ergun Plak'ı, Sözün Çolak'ı, Ezelin Selim'i... Yıllar boyunca birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıkan Serhat Kılıç, 5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybetti.

Kılıç'ın ölümünün ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik adli süreç başlatılırken, 7 Eylül'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sanatçı dostlarının ve sevenlerinin katılımıyla bir anma töreni düzenlendi. Ardından naaşı memleketi Ankara'ya gönderildi. 

Usta oyuncu bugün, 8 Eylül'de, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, yakınları ve sanatçı dostlarının katıldığı törenin ardından Kılıç'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fakat tam da Serhat Kılıç'a son kez veda ettiğimiz bugün, hafızalarımıza kazındığı yapımlardan Seksenler'in yönetmeni Müfit Can Saçıntı'dan yıllar öncesine ait, insanın boğazını düğümleyen bir paylaşım geldi.

Müfit Can Saçıntı, Serhat Kılıç'ın Ergun Plak'a ve Seksenler ekibine veda ettiği gün yaptığı konuşmayı paylaştı. Sesi titreyen Kılıç'ın ekip arkadaşlarından helallik istediği anlar bugün çok daha başka bir anlam kazandı.

Yıllarca aynı seti paylaştığı insanlara tek tek teşekkür eden Kılıç, konuşmasında Seksenler'in kendisi için yalnızca bir iş olmadığını öyle içten anlatmış ki...

“Sanmıyorum bir daha herhangi bir sette bu kadar, yani uzun kalacağımı sanmıyorum. Bu kadar benimseyeceğimi de çok fazla sanmıyorum. Hayatım boyunca unutmayacağım. Yediğimiz yemekleri de unutmayacağım. İçtiğimiz rakıları da unutmayacağım. Kostümünden hakikaten setçisine kadar verdiğiniz emeği asla unutmayacağım.

Hiçbirinizle vedalaşmıyorum. Çünkü başka setlerde mutlaka bir araya geleceğiz, biliyorum. Çünkü siz işinizi iyi yapıyorsunuz. Çünkü her şeyden önce çok iyi insanlarsınız. En kıymetlisi ve bence en pahalısı bu. Önce insan olmak gerekiyor ve hepiniz tek tek insansınız.

Halil İbo'dan başlayarak Müfit'e kadar hepiniz insansınız. Bence önemli olan bu. Benim de en çok övündüğüm şey bu. Ergun Plak değil. Önce insan olmak.

Çok şey öğrendim sizden ve sayenizde çok büyüdüm. Geldiğimde de çok çocuk değildim. İşimi hiç bilmiyor değildim ama burada sizlerle birlikte çok büyüdüm. O yüzden hepinizin üzerimde emeği var. Böyle biline. Sizleri çok seviyorum ve çok sürçülisan ettiysem tekrar affola.”

Tam da bu sırada setten “Helal olsun!”, “Helali hoş olsun” sesleri yükseliyor. Ardından ekipten birinin yaptığı, o gün herkesi güldüren ama bugün duyunca insanın içini acıtan yorum geliyor:

“Kız, cenaze namazı gibi ne öyle?”

Ardından bir başkası “Nasıl bilirdiniz?” diye soruyor, ekip ise hep bir ağızdan “İyi bilirdik” diye karşılık veriyor.

Serhat Kılıç ise sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Sürçülisan ettiysem, birinizi bir zerre üzdüysem üzgün olacağımı bilebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Her birinizle karşılaşmak benim için çok büyük zevk olacak tekrar. Sizleri çok seviyorum.

Bana verdiğiniz emek için teşekkür ediyorum. Size verdiğim emeği de helal ediyorum sonuna kadar. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Kusura bakmayın biraz zamanınızı aldım, üzmüş de olabilirim. Çok özür dilerim ama sizi çok seviyorum, unutmayın. Eyvallah.”

O gün bir dizi setinden ayrılırken edilen vedanın içinde geçen “cenaze namazı”, “nasıl bilirdiniz?”, “iyi bilirdik” ve “helal ediyorum” sözlerini yıllar sonra, Serhat Kılıç'ın gerçekten son yolculuğuna uğurlandığı gün yeniden duymak tarifsiz...

Kendisi o gün “Hiçbirinizle vedalaşmıyorum” demişti.

Biz de bu kez o cümlesinden tutalım: Güle güle değil Serhat Kılıç, tekrar görüşmek üzere...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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