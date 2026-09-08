Sesi Titreyerek Helallik İstemiş: Serhat Kılıç'ın Seksenler Ekibine Vedası Yıllar Sonra Paylaşıldı!

Yıllarca aynı seti paylaştığı insanlara tek tek teşekkür eden Kılıç, konuşmasında Seksenler'in kendisi için yalnızca bir iş olmadığını öyle içten anlatmış ki...

“Sanmıyorum bir daha herhangi bir sette bu kadar, yani uzun kalacağımı sanmıyorum. Bu kadar benimseyeceğimi de çok fazla sanmıyorum. Hayatım boyunca unutmayacağım. Yediğimiz yemekleri de unutmayacağım. İçtiğimiz rakıları da unutmayacağım. Kostümünden hakikaten setçisine kadar verdiğiniz emeği asla unutmayacağım.

Hiçbirinizle vedalaşmıyorum. Çünkü başka setlerde mutlaka bir araya geleceğiz, biliyorum. Çünkü siz işinizi iyi yapıyorsunuz. Çünkü her şeyden önce çok iyi insanlarsınız. En kıymetlisi ve bence en pahalısı bu. Önce insan olmak gerekiyor ve hepiniz tek tek insansınız.

Halil İbo'dan başlayarak Müfit'e kadar hepiniz insansınız. Bence önemli olan bu. Benim de en çok övündüğüm şey bu. Ergun Plak değil. Önce insan olmak.

Çok şey öğrendim sizden ve sayenizde çok büyüdüm. Geldiğimde de çok çocuk değildim. İşimi hiç bilmiyor değildim ama burada sizlerle birlikte çok büyüdüm. O yüzden hepinizin üzerimde emeği var. Böyle biline. Sizleri çok seviyorum ve çok sürçülisan ettiysem tekrar affola.”