2025 Sana Ne Getirecek?
2025 Sana Ne Getirecek?
Yeni umutlarla dolu yeni bir yıl başlıyor! 2024 nasıl geçerse geçsin, hepimiz için bir yeniden başlama fırsatı var. Yeni yılda bekarlar ruh eşlerini bulup aşka düşebilir, çalışan kazanabilir, hayaller gerçek olabilir, şans sizi bulabilir... Tabii kimilerinin başına talih kuşu da konabilir. Peki, 2025 yılında sizi ne bekliyor? 2025 yılında kurduğunuz hayaller gerçek olacak mı?
Gelin öğrenelim!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Peki, burcun ne?
4. Hadi 2025'in kelimesini seç?
5. Şimdi bir yolculuğa çıksan, yılbaşını hangi şehirde geçirmek isterdin?
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6. Peki yılbaşı partisinde ne giyeceksin?
7. Bize kendin ile ilgili bir de sır ver! Seni sen yapan özelliğin ne?
8. Son olarak 2025 için bir şarkı seç!
2025 sana "gerçek aşkı" getirecek!
2025 sana "çalışmadan para" getirecek!
2025 sana "güç ve kariyer" getirecek !
2025 sana "hayallerini" getirecek!
2025 sana "parti gibi" gelecek!
2025 sana "heyecan" getirecek!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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