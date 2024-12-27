2024 Yılının Nasıl Geçtiğini Tahmin Ediyoruz
2024 Yılının Nasıl Geçtiğini Tahmin Ediyoruz
2024 yılı ile son kez yüzleşiyoruz! Hazırsanız, şöyle bir geriye bakıyoruz ve 2024 size neler getirmiş görüyoruz. Tabii bu uzun mu uzun yılın sizden neler götürdüğünü de tahmin ediyoruz. Acısıyla tatlısıyla bu yıl neler oldu son kez konuşuyoruz. Acaba, 2024 yılında kimler şen kahkahalarla güldü kimler içli içli ağladı...
Hazırsan, başlıyoruz!
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1. Hadi biraz seni tanıyalım: Cinsiyetini seçer misin?
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2. Bir de yaşını öğrenelim 👇
3. Hadi burcunu seç de 2024'te gökyüzü sana neler etmiş görelim!
4. Peki hayatın nasıl değişti: 2024 yılında yaşadığın en büyük olay neydi?
5. Eşini dostunu da tanımak isteriz! Bu yıl etrafındaki insanlar seni en çok hangi konuda destekledi?
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6. Bir de itiraf alalım: 2024'te en çok ne yaptın?
7. Biraz da sanatsal bakış açısı: 2024 yılı film olsa, hangi film olurdu?
8. Merak ediyoruz, bu yıl seni ayakta tutan neydi?
9. Şimdi kapat gözlerini 2024'ün ilk gününden bugüne yaşananları bir düşün! Hangisi gibi hissediyorsun?
10. Peki elinde bir sihirli değnek olsa, bu yıl hayatında neyi değiştirirdin?
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11. Acı ya da tatlı 2024 de bitti, sıra kutlamada: "31 Aralık 2024'te saatler 00.00'ı gösterdiğinde sen neyi kutlayacaksın?
Bir ömür hatırlanacak festival gibi yaşamışsın 2024'ü! 🧿
İyisiyle kötüsüyle dolu dolu yaşamışsın 2024'ü! 🥳
Boğazında bir düğümle yaşamışsın 2024'ü! 🌗
2024 senin içinden geçmiş! ❤️🩹
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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