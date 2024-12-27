27 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
27 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, katıldığı bir etkinlikte fit görüntüsüyle dikkat çekti. Verdiği kilolarla gözleri üstüne çeviren Tatlıses sırrını açıkladı.
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2. Anne olmanın sevincini doyasıya yaşayan ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir oğlu Demir’in fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımına “Maşallah! butonuyum” notunu ekleyen ünlü şarkıcı takipçilerinden büyük ilgi gördü. Kandemir “Sonucu mükemmel” diyerek doğum hikayesini de sevenleriyle paylaştı. Sevenleri bu mutlu aile tablosuna beğeni ve iyi dilek yağdırdı.
3. Melih Gökçek'in oğlu olan milletvekili Osman Gökçek'in kanalı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda büyük bir skandal yaşandı. Pınar Eliçe, Bilal Özcan, Didem Delen ve Hande Sarıoğlu'nun hazırlayıp sunduğu programın konuğu şarkıcı Çılgın Sedat'tı. Evinin yandığı dönemde verdikleri destekten ötürü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden ünlü şarkıcının sözleri sansürlendi. Programın sunucularının iki başkanı duyunca yüzü düştü.
4. 2024 yılı boyunca tüm kadın oyuncuları aşağılayan ve ağza alınmayacak laflar eden Söylemezsem Olmaz ekibi Serenay Sarıkaya'dan tutun da Farah Zeynep Abdullah'a kadar bir çok ünlüyü oldukça çirkin ithamlar altında bıraktı. Moderatör koltuğunda Bilal Özcan, Hande Sarıoğlu, Didem Delen ve Pınar Eliçe'nin oturduğu programda yine değişikliğe gidiliyor. Bu sene Yılın En İtici Ünlüleri anketimizde üçüncü seçilen Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz saatlerde Söylemezsem Olmaz ekibinden ayrıldığını duyurdu.
5. Aylar önce aynı zamanda menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'le birbirine giren Özcan Deniz koca bir aile kaosunun içinde kalmış, abisine ve kardeşine rest çekmişti. Geçtiğimiz saatlerde aile draması yeniden patlak verdi! Sosyal medya hesabından bundan sonra yoluna yalnızca eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile devam edeceğini duyuran Özcan Deniz, tüm ailesini sildi. Oldukça da ağır cümleler kurdu! Buyurun, neler olmuş beraber görelim!
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6. Ağustosta başlayan, dün itibariyle de sona eren Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı kısa sürdü ama dolu doluydu. Her anı, her adımı olay olan bir dört ayın, "PR ilişkisi", "cringe" etiketlerinin ardından ne olduysa dün gece birbirini takipten çıkan aşıklar beraber tüm fotoğrafları da sildiler. Aşkın çok uzun ömürlü olacağına zaten inanılmıyordu fakat bir anda kestirip atılmasının sebebi de merak edilmişti. Malum Kubilay Aka daha yeni Hafsa'yı kumlara yazmıştı biliyorsunuz! Bir magazin programının iddiasına göre Kubilay Aka yine yaptı yapacağını ve ne yaşandıysa da İnci Taneleri setinde yaşandı! Buyurun, ne olduğu iddia ediliyor beraber görelim!
7. Geçtiğimiz aylarda patlak veren Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı büyük olay olmuş, sürpriz olduğu kadar şaşırtıcı bir şekilde herkesin içine de sinmişti hatırlarsanız! Ne zaman beraber görüntülenseler gülücükler saçan ve kaçmayan aşıkların evleneceği bile konuşulmaya başlamıştı. Geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından tek başına görüntülenen Faruk Sabancı hem evlilik dedikodularına cevap verdi, hem de aşkı Esra Bilgiç'i anlatırken kendisine hayran kalmamıza sebep oldu! Buyurun, Faruk Sabancı sevgilisini nasıl anlatmış da Hakan Sabancı'ya örnek olsun dedirtmiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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