Osman Gökçek'in Kanalında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İsimleri Sansürlendi
Osman Gökçek'in Kanalında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İsimleri Sansürlendi
Melih Gökçek'in oğlu olan milletvekili Osman Gökçek'in kanalı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda büyük bir skandal yaşandı. Pınar Eliçe, Bilal Özcan, Didem Delen ve Hande Sarıoğlu'nun hazırlayıp sunduğu programın konuğu şarkıcı Çılgın Sedat'tı. Evinin yandığı dönemde verdikleri destekten ötürü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden ünlü şarkıcının sözleri sansürlendi. Programın sunucularının iki başkanı duyunca yüzü düştü.
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Beyaz TV'de sabahları yayınlanan program takip etmeyenlerin önüne de bir şekilde düşüyor.
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Hande Sarıoğlu'nun Narin Güran için çığlık atması.
Ancak program yapılan sansürler nedeniyle de uzun süredir gündemde. 18 Mart'ta Atatürk isminin sansürlenmesine açıklamada bulunmuş olsalar da kanalın siyasi pozisyonu gereği bu sözler inandırıcı bulunmamıştı.
Programın son konuğu ise Çılgın Sedat olarak bilinen Sedat Kapurtu idi.
Konu Çılgın Sedat'ın evinin yanmasına ve geçirdiği zor günlere geldi.
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CHP'li belediye başkanlarının ismi geçince sunucuların ekşiyen yüz ifadeleri ise dikkat çekiciydi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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