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Osman Gökçek'in Kanalında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İsimleri Sansürlendi

Osman Gökçek'in Kanalında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İsimleri Sansürlendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.12.2024 - 13:19

Melih Gökçek'in oğlu olan milletvekili Osman Gökçek'in kanalı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda büyük bir skandal yaşandı. Pınar Eliçe, Bilal Özcan, Didem Delen ve Hande Sarıoğlu'nun hazırlayıp sunduğu programın konuğu şarkıcı Çılgın Sedat'tı. Evinin yandığı dönemde verdikleri destekten ötürü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden ünlü şarkıcının sözleri sansürlendi. Programın sunucularının iki başkanı duyunca yüzü düştü.

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Beyaz TV'de sabahları yayınlanan program takip etmeyenlerin önüne de bir şekilde düşüyor.

Beyaz TV'de sabahları yayınlanan program takip etmeyenlerin önüne de bir şekilde düşüyor.

Hande Sarıoğlu'nun Narin Güran için çığlık atması.

Hande Sarıoğlu'nun Narin Güran için çığlık atması.

Ancak program yapılan sansürler nedeniyle de uzun süredir gündemde. 18 Mart'ta Atatürk isminin sansürlenmesine açıklamada bulunmuş olsalar da kanalın siyasi pozisyonu gereği bu sözler inandırıcı bulunmamıştı.

Ancak program yapılan sansürler nedeniyle de uzun süredir gündemde. 18 Mart'ta Atatürk isminin sansürlenmesine açıklamada bulunmuş olsalar da kanalın siyasi pozisyonu gereği bu sözler inandırıcı bulunmamıştı.

Programın son konuğu ise Çılgın Sedat olarak bilinen Sedat Kapurtu idi.

Programın son konuğu ise Çılgın Sedat olarak bilinen Sedat Kapurtu idi.

Konu Çılgın Sedat'ın evinin yanmasına ve geçirdiği zor günlere geldi.

Konu Çılgın Sedat'ın evinin yanmasına ve geçirdiği zor günlere geldi.

Ünlüler dünyasında kimin destek verip vermediği soruldu. Çılgın Sedat siyasetle alakası olmadığını belirtmesine rağmen kendisine destek veren Ekrem İmamoğlu'nun ismini söyleyince sunucuların yüzü düştü, o kelimeler sansürlendi. Mansur Yavaş'ın Ankara'ya daveti de sansürlenen bir diğer bölüm oldu.

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CHP'li belediye başkanlarının ismi geçince sunucuların ekşiyen yüz ifadeleri ise dikkat çekiciydi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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