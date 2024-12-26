Survivor'ın İlk Entrikalarından Şakir Paşa Setinde Çıkan Feci Yangına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'ın İlk Entrikalarından Şakir Paşa Setinde Çıkan Feci Yangına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
27 Aralık Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. 160 gündür Esra Erol'da aranan Fatih Aydın'ın kaybında ipuçları Şahin Canbekli'yi gösteriyor. Anne Rabia Aydın'ın oğlunun kaybından 2 gün sonra uzun süre telefonda konuştuğu kişi Şahin Canbekli'ydi. Şahin Bey, dünkü yayına ayağıyla geldi. Ancak boynundaki dövme herkesin dikkatini çekti. Çünkü haftalar önce Fatih Aydın'ın kaybı ile ilgili ihbarda bulunan Bekir, boynunda dövme olan birine işaret etmişti.
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2. Geçtiğimiz gün Erkan Kurak, Müge Anlı'ya karısının kaybolduğunu söyleyerek katıldı. Eşi Cemile Kurak'ın Ankara'ya zeytin toplamaya gittiğini bilen adam bir daha izine rastlayamadı. Eşini çok seven ve kaybından bu yana geçen 18 günde 30 kilo verdiğini belirten Erkan'ın romantizm anlayışı beynimizi yaktı. Erkan'ın “Benim bir tek hastalığım var; avcılık." diye başlayıp meseleyi eşine bağladığı konuşması sosyal medyada şaka oklarının hedefi oldu.
3. NOW TV'nin yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmedi. Önce ailenin gerçek üyelerinin diziye açtığı dava ve ardından bugünkü feci yangın haberi. Şakir Paşa Ailesi setinde herkesi korkutan bir yangın olayı yaşandı. Büyükada'daki 7 dönümlük devasa bir alanda inşa edilen ve çekimlerin merkezi olan Şakir Paşa Köşkü, çıkan yangında tamamen kül oldu. Dizinin çekimleri aksadığı için yeni bölümler askıya alındı. Oyunculardan tepki yükseldi.
4. 31 Aralık Yılbaşı günü televizyon kanallarının hangi programlar yayınlayacağı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. atv, sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in Yılbaşı Özel bölümünü yayınlama kararı almıştı. Milyoner'e şimdilik Bir Gece Masalı'nın başrol oyuncularının dahil olduğu bilinirken Birsen Altuntaş yarışacak diğer isimleri de duyurdu. İşte Milyoner'in yılbaşı özel bölümünde yarışacak ünlü isimler...
5. NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde talihsiz bir kaza yaşandı. Dizinin resmi Instagram hesabında yapılan paylaşıma göre dizinin platosunda sebebi belirsiz bir yangın çıktı. Dizi için inşa edilen Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. Yetkililer, sabotaj girişimi olabileceği ihtimali üzerine araştırmalara başlarken Şakir Paşa Ailesi dizisi bir süre yayınlanmayacak.
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6. NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde meydana gelen yangın, hepimizi şoke etti. Gece 01.30 sularında çıkan yangının sebebi hala belirsizliğini korurken dizi için inşa edilen köşk resmen kül oldu. Dizi söz konusu olay sonrasında ara vermek durumunda kalırken yapımcı Fatih Aksoy'dan açıklama geldi. Aksoy, sette yangın çıktığı an yaşananları anlattı.
7. Survivor 2025'in başlamasına sayılı günler kaldı. All Star-Gönüllüler formatında yayınlanacak program için yarışmacılar Dominik'e gittiler. All Star takımında yer alan isimlerden birlikte paylaşımlar gelmeye başladı. Ancak fotoğraflarda Ayşe Yüksel'in olmaması dikkatlerden kaçmadı.
8. 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevil Çetinkaya'ya 4 Mayıs'tan beri ulaşılamıyordu. Çetinkaya'nın bulunması için ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti. Sevil Çetinkaya'nın cenazesine ait parçalara ulaşılmasının ardından, Müge Anlı'nın yayınına katılan ve tost yerken polisi arayarak "Zorla tutuluyorum" diyen baş şüpheli İsmail Gezer tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9. Survivor 2025'in başlamasına sayılı günler kaldı. Dominik'e giden yarışmacılar birer birer son paylaşımlarını yaptılar. Telefonla iletişimin kesileceği adada Barış Murat Yağcı da son paylaşımını yaptı. Yağcı, Survivor 2025'te yakın arkadaşı için yarışacağını açıkladı.
10. 1 Ocak'ta başlayacak Survivor 2025'le ilgili önemli bir iddia atıldı. Geçtiğimiz sezon adadan gelen bazı fotoğraflar kafa karıştırmış ve otelde kaldıkları iddia edilmişti. Yarışma sürerken gelen bu fotoğraflar sebebiyle de iddia uzunca bir süre konuşulmuştu. Bu sezon All Star-Gönüllüler olarak yayınlanacak programda yine aynı iddia ortaya atıldı. Telefon yasağından önce Ayşe'nin oteli yanlışlıkla ifşaladığı söylendi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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