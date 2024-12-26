Kim Milyoner Olmak İster'in Yılbaşı Özel Bölümünde Yarışacak İsimler Belli Oldu
Kim Milyoner Olmak İster'in Yılbaşı Özel Bölümünde Yarışacak İsimler Belli Oldu
31 Aralık Yılbaşı günü televizyon kanallarının hangi programlar yayınlayacağı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. atv, sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in Yılbaşı Özel bölümünü yayınlama kararı almıştı. Milyoner'e şimdilik Bir Gece Masalı'nın başrol oyuncularının dahil olduğu bilinirken Birsen Altuntaş yarışacak diğer isimleri de duyurdu. İşte Milyoner'in yılbaşı özel bölümünde yarışacak ünlü isimler...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanallar 31 Aralık Yılbaşı programını duyurmaya başladı. atv'nin yılbaşı için yayınlama kararı aldığı program ise Kim Milyoner Olmak İster oldu.
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atv'nin sevilen yarışma programı Milyoner'de ünlü isimler kıyasıya bir mücadele verecek.
Yarışmaya dahil olacak ilk isimler Bir Gece Masalı dizisinin başrolleri Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun olurken diğer isimleri Birsen Altuntaş duyurdu.
Altuntaş'ın haberine göre Ziynet Sali, Betül Demir ve Doğu Demirkol yarışacak isimler arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz sene yapılan Yılbaşı Özel programında Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Yasemin Sakallıoğlu yarışmış ve kazançları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurumlardaki çocuklar için bağışlanmıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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