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Büyük Finale Son Günler: MasterChef'te Dördüncü Ceketi Kim Kazandı?

Büyük Finale Son Günler: MasterChef'te Dördüncü Ceketi Kim Kazandı?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.12.2024 - 00:21

MasterChef Türkiye'de şef ceketleri sahiplerini buluyor. İlk ceketi Kerem, ikinci ceketi Onur, üçüncü ceketi Eda'nın almasıyla birlikte dördüncü ceket de sahibini buldu. Heyecanın giderek yükseldiği yarışmada finale sayılı günler kaldı. MasterChef'te dördüncü ceketi kim kazandı?

Gelin, birlikte öğrenelim!

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MasterChef Türkiye'de yarışmacılar şef ceketlerini kazanmak için kıyasıya mücadeleye başladılar. İlk üç ceket sahibini bulurken dördüncü ceket için tezgahlarda yine ter döküldü.

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar şef ceketlerini kazanmak için kıyasıya mücadeleye başladılar. İlk üç ceket sahibini bulurken dördüncü ceket için tezgahlarda yine ter döküldü.

İlk ceketi kazanan isim Kerem oldu.

İlk ceketi kazanan isim Kerem oldu.

Detaylar:

İkinci ceketin sahibi Onur oldu.

İkinci ceketin sahibi Onur oldu.

Detaylar:

Ve üçüncü ceketin sahibi Eda oldu.

Ve üçüncü ceketin sahibi Eda oldu.

Detaylar:

MasterChef Türkiye'de dördüncü ceketin sahibi Beyza oldu!

MasterChef Türkiye'de dördüncü ceketin sahibi Beyza oldu!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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