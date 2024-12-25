Paşaya Damat Olacak! Şakir Paşa Ailesine Flaş Oyuncu Transferi
Paşaya Damat Olacak! Şakir Paşa Ailesine Flaş Oyuncu Transferi
NOW ekranlarının sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenilen dizide Nilsu Berfin Aktaş'ın canlandırdığı Ayşe karakteri için partner geliyor. Ayşe'nin eşi ve Şakir Paşa'nın damadı Ahmet rolü için bomba bir oyuncuyla anlaşıldı. Birsen Altuntaş, o ismin kim olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın son bombası Şakir Paşa Ailesi, beklentileri aşarak yoğun ilgi gördü.
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Döneminin atmosferini enfes bir şekilde yansıtan diziye bir de muhteşem oyunculuklar dahil olunca Şakir Paşa Ailesi, pek çoğumuzun çoktan favorisi oldu.
Gerçek bir hayat hikâyesini anlatan dizi çizgisini bozmadan devam ederken Birsen Altuntaş, sevilen iş için bomba bir haber paylaştı.
Altuntaş'ın haberine göre Nilsu Berfin Aktaş'ın canlandırdığı Ayşe karakteri için partner geliyor.
Dizinin üçüncü bölümünde kadroya dahil olan Yiğit Yapıcı, Ayşe'nin kocası ve Şakir Paşa'nın damadı Ahmet olarak karşımıza çıkacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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