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Hülya Avşar'ın Poposunu Isırdığı Yetenek Sizsiniz Baha Bayırlı'nın Son Hali

Hülya Avşar'ın Poposunu Isırdığı Yetenek Sizsiniz Baha Bayırlı'nın Son Hali

Acun Ilıcalı Hülya Avşar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.12.2024 - 23:22

Acun Ilıcalı'nın en sevilen işlerinden olan Yetenek Sizsiniz'e henüz 4 yaşındayken katılan Baha Bayırlı'yı muhakkak hatırlarsınız. Baterisiyle sahneye çıkan Baha tatlılığıyla hepimizin gönlüne taht kurmuştu. Öyle ki jüri üyesi Hülya Avşar dayanamayarak Baha'nın poposunu ısırmıştı. Şimdi koca delikanlı olan Baha'nın son halini sizler için araştırdık. İşte Baha Bayırlı'nın son hali...

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Acun Ilıcalı'nın en sevilen işlerinden olan Yetenek Sizsiniz Türkiye, bir döneme damga vurmuştu. Öyle ki yarışmaya katılan bazı isimleri hala unutamadık.

Acun Ilıcalı'nın en sevilen işlerinden olan Yetenek Sizsiniz Türkiye, bir döneme damga vurmuştu. Öyle ki yarışmaya katılan bazı isimleri hala unutamadık.

Bunlardan biri de 4 yaşındayken baterisiyle yarışmaya katılan Baha Bayırlı!

Bunlardan biri de 4 yaşındayken baterisiyle yarışmaya katılan Baha Bayırlı!

Tatlılığıyla hepimizin gönlünü kazanan Baha, Atalay Demirci ile finale kadar kalmış ve 2. olmuştu.

Tatlılığıyla hepimizin gönlünü kazanan Baha, Atalay Demirci ile finale kadar kalmış ve 2. olmuştu.

Fakat Baha'yı finalden önce Hülya Avşar ile yaşadığı bir olayla hatırlıyoruz.

Fakat Baha'yı finalden önce Hülya Avşar ile yaşadığı bir olayla hatırlıyoruz.

Baha'nın tatlılığına dayanamayan Hülya Avşar, Baha'nın poposunu ısırmıştı.

Baha'nın tatlılığına dayanamayan Hülya Avşar, Baha'nın poposunu ısırmıştı.
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Yetenek Sizsiniz'in en küçük finalisti Baha Bayırlı şimdi büyüdü ve kocaman delikanlı oldu.

Yetenek Sizsiniz'in en küçük finalisti Baha Bayırlı şimdi büyüdü ve kocaman delikanlı oldu.

İşte Baha Bayırlı'nın son hali:

İşte Baha Bayırlı'nın son hali:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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