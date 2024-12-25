Hülya Avşar'ın Poposunu Isırdığı Yetenek Sizsiniz Baha Bayırlı'nın Son Hali
Hülya Avşar'ın Poposunu Isırdığı Yetenek Sizsiniz Baha Bayırlı'nın Son Hali
Acun Ilıcalı'nın en sevilen işlerinden olan Yetenek Sizsiniz'e henüz 4 yaşındayken katılan Baha Bayırlı'yı muhakkak hatırlarsınız. Baterisiyle sahneye çıkan Baha tatlılığıyla hepimizin gönlüne taht kurmuştu. Öyle ki jüri üyesi Hülya Avşar dayanamayarak Baha'nın poposunu ısırmıştı. Şimdi koca delikanlı olan Baha'nın son halini sizler için araştırdık. İşte Baha Bayırlı'nın son hali...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı'nın en sevilen işlerinden olan Yetenek Sizsiniz Türkiye, bir döneme damga vurmuştu. Öyle ki yarışmaya katılan bazı isimleri hala unutamadık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunlardan biri de 4 yaşındayken baterisiyle yarışmaya katılan Baha Bayırlı!
Tatlılığıyla hepimizin gönlünü kazanan Baha, Atalay Demirci ile finale kadar kalmış ve 2. olmuştu.
Fakat Baha'yı finalden önce Hülya Avşar ile yaşadığı bir olayla hatırlıyoruz.
Baha'nın tatlılığına dayanamayan Hülya Avşar, Baha'nın poposunu ısırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yetenek Sizsiniz'in en küçük finalisti Baha Bayırlı şimdi büyüdü ve kocaman delikanlı oldu.
İşte Baha Bayırlı'nın son hali:
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın