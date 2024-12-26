Survivor 2025 İçin Dominik'e Giden Yarışmacıların Ayşe'yi Dışlamaları Dikkat Çekti!
Survivor 2025 İçin Dominik'e Giden Yarışmacıların Ayşe'yi Dışlamaları Dikkat Çekti!
Survivor 2025'in başlamasına sayılı günler kaldı. All Star-Gönüllüler formatında yayınlanacak program için yarışmacılar Dominik'e gittiler. All Star takımında yer alan isimlerden birlikte paylaşımlar gelmeye başladı. Ancak fotoğraflarda Ayşe Yüksel'in olmaması dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2025, 1 Ocak'ta başlıyor. Yarışmanın bu sezonki konsepti ise All Star-Gönüllüler olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazırlıkların büyük oranda tamamlandığı Survivor'da yarışmacılar Dominik'e ulaştılar.
Adaya giden yarışmacılar henüz kaos ve kavga ortamı başlamadığı için birlikte bol bol fotoğraf atıyorlar.
Ancak fotoğrafların hiçbirinde Ayşe Yüksel yer almıyor. Bu da Ayşe'nin daha yarışma başlamadan dışlandığına dair iddiaları gündeme getirmeye yetti de arttı bile.
Bunun üzerine hem Ayşe'yi destekleyen hem de eleştiren yorumlar yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın