Seneler Önce Manifestlemiş: Demet Evgar'ın 1 Erkek 1 Kadın'da Söyledikleri Bahar'da Gerçek Oldu!
Seneler Önce Manifestlemiş: Demet Evgar'ın 1 Erkek 1 Kadın'da Söyledikleri Bahar'da Gerçek Oldu!
Bahar dizisinde seneler sonra Demet Evgar ve Emre Karayel'in bir arada olacağının haberi hepimizi fazlasıyla sevindirmişti. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde ikili, 1 Erkek 1 Kadın'dan yıllar sonra yeniden birlikte rol almaya başladı. Seyir zevki yüksek bu ikiliyi izlerken epey duygulandık. Ancak dün ortaya çıkan eski bir 1 Erkek 1 Kadın videosu daha da duygulandırdı! Meğer ikili, bu günleri 'manifestlemiş'.
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Salı akşamları ekranlarımızda çiçekler açtıran Bahar, Bir Gece Masalı'nın güçlü yükselişine rağmen özellikle AB ve ABC1 zirvesini kaybetmiyor.
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Dizide her ne kadar bu haftaki bölümde ortalık karışsa da herkesi heyecanlandıran bir gelişme de yaşanmıştı.
Demet Evgar'ın 1 Erkek 1 Kadın'daki partneri Emre Karayel, Bahar dizisinin kadrosuna katılarak herkesi sevindirmişti.
İkiliyi bir arada görünce ortalık epey şenlendi doğrusu! Ancak ilginç bir durumun manifestlendiği ortaya çıktı.
İkili meğer bu günleri 1 Erkek 1 Kadın'dayken manifestlemiş!
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Yılbaşı konusunun konuşulduğu sahnede Demet Evgar'ın "2025'te de beraber oluruz inşallah" dediği görülüyor. Manifest gibi manifest be!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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