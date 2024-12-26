Şakir Paşa Ailesi Setinde Çıkan Yangına Dizinin Yapımcısından Açıklama
Şakir Paşa Ailesi Setinde Çıkan Yangına Dizinin Yapımcısından Açıklama
NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde meydana gelen yangın, hepimizi şoke etti. Gece 01.30 sularında çıkan yangının sebebi hala belirsizliğini korurken dizi için inşa edilen köşk resmen kül oldu. Dizi söz konusu olay sonrasında ara vermek durumunda kalırken yapımcı Fatih Aksoy'dan açıklama geldi. Aksoy, sette yangın çıktığı an yaşananları anlattı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde gece saatlerinde yangın meydana geldi.
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Sebebi hala bilinmeyen yangında Şakir Paşa Köşkü kül olurken dizinin resmi sosyal medya hesaplarından dizinin bir süre ara vermek zorunda kaldığı duyuruldu.
Söz konusu yangına dizinin yapımcısı Fatih Aksoy'dan da yorum geldi. Aksoy, yangın haberini nasıl aldığını ve o an yaşanılanları aktardı.
“Şakir Paşa köşkü kül oldu. Yangın 01.30 sıralarında başlamış, yangın içeride kimse yokken plato boşken çıkmış. Haber aldığımızda saat 02.30’du."
"Gittiğimizde dekor tamamen yanmıştı. Nedeni şu an bilinmiyor. İtfaiye araştırıyor. Hazırlanan raporda belirlenecek. Bu hafta yayınımız var, sonraki bölüm riske girdi”
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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