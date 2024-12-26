Şakir Paşa Ailesi Setinde Yangın Çıktı, Köşk Tamamen Yandı
Şakir Paşa Ailesi Setinde Yangın Çıktı, Köşk Tamamen Yandı
NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde talihsiz bir kaza yaşandı. Dizinin resmi Instagram hesabında yapılan paylaşıma göre dizinin platosunda sebebi belirsiz bir yangın çıktı. Dizi için inşa edilen Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. Yetkililer, sabotaj girişimi olabileceği ihtimali üzerine araştırmalara başlarken Şakir Paşa Ailesi dizisi bir süre yayınlanmayacak.
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NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde korkutan anlar yaşandı.
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Büyükada'da 7 dönümlük bir platoda kurulan Şakir Paşa Köşkü'nde çekimleri yapılan dizinin setinde büyük bir yangın çıktı.
Dizinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre 26 Aralık 01.30 civarında çekimlerin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı ve Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı.
İşte Şakir Paşa Köşkü'nün yandığı o anlar:
Açıklamada o sırada sette çekim olmaması nedeniyle yangında can kaybı yaşanmadığı ve uzman ekiplerin yangının çıkış sebebini sabotaj ihtimalini de göz önüne alarak araştırdığı belirtildi.
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Dizi ekibi, çok kısa sürede Şakir Paşa Köşkü'nü tekrardan inşa edip çekimlere devam edeceklerini, fakat bu süreçte bir süre yayınlanamayacaklarını açıkladı.
İşte o açıklama:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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