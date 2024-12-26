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Barış Murat Yağcı Survivor 2025'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Basketbolcu İçin Yarışacağını Açıkladı

Barış Murat Yağcı Survivor 2025'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Basketbolcu İçin Yarışacağını Açıkladı

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.12.2024 - 15:49

Survivor 2025'in başlamasına sayılı günler kaldı. Dominik'e giden yarışmacılar birer birer son paylaşımlarını yaptılar. Telefonla iletişimin kesileceği adada Barış Murat Yağcı da son paylaşımını yaptı. Yağcı, Survivor 2025'te yakın arkadaşı için yarışacağını açıkladı.

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Survivor 2025'in başlamasına sayılı günler kaldı. 1 Ocak'ta başlayacak Survivor için yarışmacılar Dominik'e gitti.

Survivor 2025'in başlamasına sayılı günler kaldı. 1 Ocak'ta başlayacak Survivor için yarışmacılar Dominik'e gitti.

Yarışmacılar telefon kullanımına ara vermeden önce Instagram hesaplarından son paylaşımları yaptılar.

Yarışmacılar telefon kullanımına ara vermeden önce Instagram hesaplarından son paylaşımları yaptılar.

Sevenlerine bir süreliğine veda etmek için paylaşım yapan isimlerden biri de Barış Murat Yağcı'ydı.

Sevenlerine bir süreliğine veda etmek için paylaşım yapan isimlerden biri de Barış Murat Yağcı'ydı.

Yağcı, Survivor 2025'te arkadaşı İlkan Karaman için yarışacağını açıkladı.

Yağcı, Survivor 2025'te arkadaşı İlkan Karaman için yarışacağını açıkladı.

Milli basketbolcu İlkan Karaman, geçtiğimiz eylül ayında trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Milli basketbolcu İlkan Karaman, geçtiğimiz eylül ayında trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

İlkan Karaman ve Barış Murat Yağcı'nın yakın arkadaş oldukları biliniyordu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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