Tostunu Yerken "Müge Anlı ve Ekibi Beni Zorla Tutuyor" Diyen İsmail Gezer Tutuklandı!
Tostunu Yerken "Müge Anlı ve Ekibi Beni Zorla Tutuyor" Diyen İsmail Gezer Tutuklandı!
50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevil Çetinkaya'ya 4 Mayıs'tan beri ulaşılamıyordu. Çetinkaya'nın bulunması için ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti. Sevil Çetinkaya'nın cenazesine ait parçalara ulaşılmasının ardından, Müge Anlı'nın yayınına katılan ve tost yerken polisi arayarak 'Zorla tutuluyorum' diyen baş şüpheli İsmail Gezer tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Müge Anlı'da 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevil Çetinkaya'ya 4 Mayıs'tan beri ulaşılamıyordu.
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Çetinkaya'nın ailesi, kaybın bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Çetinkaya'nın son görüştüğü kişi İsmail Gezer, hakkındaki tüm iddiaları yalanlıyordu.
Baş şüpheli olmasına rağmen sadece itiraz eden İsmail Gezer, Müge Anlı setinde tost yerken polisi arayarak zorla tutulduğunu ve gelip kendisini almalarını söylemişti.
Kütahya il sınırları içerisinde ormanlık bir alanda Sevil Çetinkaya'ya ait olduğu değerlendirilen cenaze parçaları ve kıyafetler bulunmasının ardından İsmail Gezer Gözaltına alındı.
"Başaramayacaksınız!" diye bağıran İsmail Gezer, tutuklanırken muhabirlerin sorularına "Ben yapmadım" diye cevap verdi ve sorgulanması sırasında da sürekli itiraz ettiği öğrenildi.
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Sorgusunun ardından kasten adam öldürme ve belgede sahtecilik suçlarından tutuklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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