Ayşe mi İfşaladı? Survivor 2025'te Yarışmacıların Otelde Kalacağı İddia Edildi!
Ayşe mi İfşaladı? Survivor 2025'te Yarışmacıların Otelde Kalacağı İddia Edildi!
1 Ocak'ta başlayacak Survivor 2025'le ilgili önemli bir iddia atıldı. Geçtiğimiz sezon adadan gelen bazı fotoğraflar kafa karıştırmış ve otelde kaldıkları iddia edilmişti. Yarışma sürerken gelen bu fotoğraflar sebebiyle de iddia uzunca bir süre konuşulmuştu. Bu sezon All Star-Gönüllüler olarak yayınlanacak programda yine aynı iddia ortaya atıldı. Telefon yasağından önce Ayşe'nin oteli yanlışlıkla ifşaladığı söylendi.
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Survivor 2025'in başlamasına 1 haftadan az bir süre kaldı. Merak ve heyecanla beklediğimiz yarışma sonunda 1 Ocak'ta başlıyor.
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Yarışmada yer alan isimler Dominik'e gitmelerinin ardından birer birer sevenlerine veda ettiler.
Veda paylaşımı yapan isimlerden biri de Ayşe'ydi.
Geçtiğimiz sezon yarışmacılarının yaptığı bu paylaşımlar sonrası yarışmacıların bir otelde kaldıkları iddia edilmişti.
Bu sezon da benzer iddialar ortalıkta dolanmaya başladı. Hatta otelin Ayşe'nin videosunda göründüğü de söylentiler arasında yer aldı.
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Ancak henüz yarışma başlamadığı için yarışmacıların otelde kalmak dışında başka bir seçenekleri zaten yok. Önümüzdeki aylarda iddialar nasıl yanıt bulacak, bekleyip göreceğiz.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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yıllardır ayni muhabbetler ya izlemeyin iste kardeşim kurgu bunlar 😂