Savcıya Seslendi: 13 Yaşındaki Çocuğu Kaçırıp Serbest Kalan Şahıs Müge Anlı'yı Çıldırttı
Savcıya Seslendi: 13 Yaşındaki Çocuğu Kaçırıp Serbest Kalan Şahıs Müge Anlı'yı Çıldırttı
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dumur eden anlar yaşandı. 13 yaşındaki çocuğu kaçıran Umut'u stüdyoda gören Müge Anlı ufak çaplı bir şok yaşadı. Böyle bir suç işlemesine rağmen serbest bırakılan Umut için savcıya seslenen Müge Anlı, şahsın tutuklanmaması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o anlar...
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine dumur eden anlar yaşandı.
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13 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması olayını işleyen Müge Anlı, küçük kızı kaçıran Umut isimli şahsı stüdyoda görünce neye uğradığını şaşırdı.
Müge Anlı "Nasıl seni serbest bıraktılar?" diyerek şaşkınlığını belirtirken Rahmi Özkan, kaçırılan çocuğun 15 yaş altında olduğu için serbest bırakılmaması gerektiğini belirtti.
"Benim burada aklıma yatmayan şey şu, bu senin arkadaşın ya çantası var okula gidiyor geliyor, 18 dediğinde senin sorular sorman lazım? Peki sen bu kızı ne niyetle kaçırdın?"
Umut ve kaçırdığı 13 yaşındaki kızın kimliksiz pansiyonlarda kaldığını öğrenince daha da şaşıran Müge Anlı resmen isyan etti.
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Umut'un serbest bırakılması karşısında çileden çıkan Müge Anlı, canlı yayında savcıya seslenerek sitem etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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