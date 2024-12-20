Savcıya Seslendi: 13 Yaşındaki Çocuğu Kaçırıp Serbest Kalan Şahıs Müge Anlı'yı Çıldırttı

'Yani nasıl kimliksiz kalıyorlar? Kim bunları kimliksiz kaldırıyor? Çünkü bu emniyetin de işini zorlaştıran bir şey... Bu sizin kaldığınız yerler de yasa dışı davranıyor? Buralar tespit edilsin kapatılsın buralar? Yanındaki çocuk 13 yaşında. Sen 13 yaşındaki bir çocuğu alıp götüremezsin'