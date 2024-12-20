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Türkiye'nin Sherlock Holmes'u Müge Anlı'nın Kariyer Yolculuğu

Türkiye'nin Sherlock Holmes'u Müge Anlı'nın Kariyer Yolculuğu

Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.12.2024 - 17:01 Son Güncelleme: 20.12.2024 - 17:10

Türk televizyonlarına damga vuran bir isim olan Müge Anlı'yı magazin programından tutun da dumur eden cinayet vakalarını çözdüğü gündüz kuşağı programına kadar pek çok yerde izledik. Peki, Müge Anlı'nın kariyer yolculuğu nasıl başladı? Türkiye'nin Sherlock Holmes'u olarak nitelendirdiğimiz Müge Anlı'yı yakın çerçeveye aldık. Bakalım Müge Anlı'nın kariyeri nasıl başlamış? İşte detaylar...

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2008 yılından beri hafta içi her gün Tatlı Sert programıyla evlerimize konuk olan Müge Anlı, artık ailemizin bir üyesi gibi.

2008 yılından beri hafta içi her gün Tatlı Sert programıyla evlerimize konuk olan Müge Anlı, artık ailemizin bir üyesi gibi.

Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi Müge Anlı'nın çözdüğü olayları saymaya kalksak sabaha kadar bitiremeyiz, fakat Müge Anlı kariyerine bu programla başlamadı!

Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi Müge Anlı'nın çözdüğü olayları saymaya kalksak sabaha kadar bitiremeyiz, fakat Müge Anlı kariyerine bu programla başlamadı!

90'lı yıllardan beri televizyona iç içe olan Müge Anlı'nın kariyer yolculuğunu ele aldık ve sunduğu tüm programları sizler için sıraladık!

90'lı yıllardan beri televizyona iç içe olan Müge Anlı'nın kariyer yolculuğunu ele aldık ve sunduğu tüm programları sizler için sıraladık!

Top Secret

Top Secret

1996 yılında Kanal 6'da yayınlanan Top Secret programını sunan Müge Anlı, burada ilk sunuculuk deneyimini yaşadı. Anlı, kariyerine magazin programı sunuculuğuyla başladı.

Dobra Dobra

Dobra Dobra

Sunuculuğunu Şenay Düdek'le paylaştığı Dobra Dobra programı Müge Anlı'nın ikinci adresi oldu. 2006'dan 2008'e kadar süren programdan sonra Müge Anlı, kariyerinde çok ciddi bir değişim yaşadı ve 2008'den itibaren sunmaya başladığı Tatlı Sert formatına geçiş yaptı.

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Mektubunuz Var

Mektubunuz Var

Dobra Dobra'nın ardından Tatlı Sert programında yer alsa da onu en sona bırakıyoruz! Müge Anlı, 2010-2011 yılları arasında atv'de yayınlanan Mektubunuz Var programının sunuculuğunu üstlendi. Gece yayınlanan programda büyük hesaplaşmalar dönüyordu.

Güven Bana

Güven Bana

2019 yılında yayınlanan ve yalnızca 1 sezon süren Güven Bana isimli yarışma programını sunan Müge Anlı, burada moderatörlük yaptı.

Veee Müge Anlı ile Tatlı Sert!

Veee Müge Anlı ile Tatlı Sert!

Mektubunuz Var ve Güven Bana'dan çoook önce yayınlanmaya başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2008 yılında hayatımıza girdi. En sona bırakma nedenimiz ise hala devam ediyor olması. Müge Anlı'nın göz bebeği ve kariyerinin en keskin kararını alarak başladığı Tatlı Sert, 16 yıldır yayınlanmasına rağmen hala gündüz kuşağının en çok izlenen işlerinden biri.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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