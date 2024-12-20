Türkiye'nin Sherlock Holmes'u Müge Anlı'nın Kariyer Yolculuğu
Türkiye'nin Sherlock Holmes'u Müge Anlı'nın Kariyer Yolculuğu
Türk televizyonlarına damga vuran bir isim olan Müge Anlı'yı magazin programından tutun da dumur eden cinayet vakalarını çözdüğü gündüz kuşağı programına kadar pek çok yerde izledik. Peki, Müge Anlı'nın kariyer yolculuğu nasıl başladı? Türkiye'nin Sherlock Holmes'u olarak nitelendirdiğimiz Müge Anlı'yı yakın çerçeveye aldık. Bakalım Müge Anlı'nın kariyeri nasıl başlamış? İşte detaylar...
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2008 yılından beri hafta içi her gün Tatlı Sert programıyla evlerimize konuk olan Müge Anlı, artık ailemizin bir üyesi gibi.
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Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi Müge Anlı'nın çözdüğü olayları saymaya kalksak sabaha kadar bitiremeyiz, fakat Müge Anlı kariyerine bu programla başlamadı!
90'lı yıllardan beri televizyona iç içe olan Müge Anlı'nın kariyer yolculuğunu ele aldık ve sunduğu tüm programları sizler için sıraladık!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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