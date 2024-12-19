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Kadro Bomba Gibi: O Ses Türkiye Yılbaşı'nın Jürileri Belli Oldu!

Kadro Bomba Gibi: O Ses Türkiye Yılbaşı'nın Jürileri Belli Oldu!

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.12.2024 - 15:56

Yılbaşının vazgeçilmezi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın sunacağı programa katılacak ünlü isimler belli olurken jüride yer alacak isimler merak uyandırmıştı. O Ses Türkiye Yılbaşı çekimlerinden paylaşılan bir görüntü, jüri üyelerini ifşa etti. İşte jüride yer alacak o isimler...

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O Ses Türkiye Yılbaşı, artık bir yılbaşı klasiği olarak her sene 31 Aralık akşamı yayınlanıyor.

O Ses Türkiye Yılbaşı, artık bir yılbaşı klasiği olarak her sene 31 Aralık akşamı yayınlanıyor.

Birbirinden ünlü isimlerin şarkı söyleyerek kıyasıya mücadele ettiği yarışmada bu sene yarışacak isimler belli olsa da jüriden ses seda yoktu.

Birbirinden ünlü isimlerin şarkı söyleyerek kıyasıya mücadele ettiği yarışmada bu sene yarışacak isimler belli olsa da jüriden ses seda yoktu.

Acun Ilıcalı'nun sunucu koltuğuna oturacağı gecede sonunda jüriler belli oldu.

Acun Ilıcalı'nun sunucu koltuğuna oturacağı gecede sonunda jüriler belli oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimlerinden paylaşılan görüntüye göre bu senenin jürileri Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimlerinden paylaşılan görüntüye göre bu senenin jürileri Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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