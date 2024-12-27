Taze Anne Tuğçe Kandemir Oğlu Demir ile Fotoğraflarını Paylaştı: ''Maşallah Butonuyum''
Taze Anne Tuğçe Kandemir Oğlu Demir ile Fotoğraflarını Paylaştı: ''Maşallah Butonuyum''
Anne olmanın sevincini doyasıya yaşayan ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir oğlu Demir’in fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımına “Maşallah! butonuyum” notunu ekleyen ünlü şarkıcı takipçilerinden büyük ilgi gördü. Kandemir “Sonucu mükemmel” diyerek doğum hikayesini de sevenleriyle paylaştı. Sevenleri bu mutlu aile tablosuna beğeni ve iyi dilek yağdırdı.
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Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir anne olmanın verdiği mutluluğu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.
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Geçtiğimiz aralık ayında Abdullah Karatay ile dünyaevine giren Kandemir 12 Aralık’ta erkek bebeği Demir’i kucağına almış ve mutluluğunu “Sonucu mükemmel” diyerek dile getirmişti.
Doğum anına ait kareleri kısa süre önce takipçileriyle paylaşan Kandemir şimdi de minik oğlu Demir’in fotoğraflarını “Maşallah! butonuyum” notuyla paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken ünlü şarkıcının mutluluğu adeta yüzünden okunuyordu.
Kandemir doğum sürecini anlatırken “Hamileliğimin bitişine hafif üzüldüğüm ama sonucu mükemmel olan bir serüvendi” diyerek hislerini ifade etti.
Bu mutlu aile tablosuna gelen tepkilerse ''Annelik sana öyle yakıştı ki'' '' Demir beye özel bir şarkı gelmiyor mu?'' gibi yorumlarla dolup taştı.
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İşte taze anne Kandemir ve minik oğlu Demir👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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