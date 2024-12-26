26 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
26 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Birçok çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı geçtiğimiz günlerde açıklandı. 22.104 TL olarak kararlaştırılan asgari ücrete gelen yüzde 30'luk zam ise gündeme oturdu. Sosyal medya, ünlü isimler, siyasiler derken birçok kişinin tepki gösterdiği rakamla ilgili yorumlar çığ oldu. Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın "Fakir hayat en sağlıklı hayat" şeklindeki yorumu ise akılda kalanlardan biri olmuştu. Oğuzhan Uğur Erbaş'ın bu yorumunu kendisinin daha önce yaptığı ilginç açıklamalarıyla tiye aldı.
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2. Gündeme birçok konuyla olduğu gibi aşk hayatıyla da sıklıkla düşen Şeyma Subaşı her yeni paylaşımıyla görenleri şaşırtmayı başarıyor. Magazin manşetlerinin en sevilen isimlerinden olan Subaşı geçtiğimiz aylarda mentalini toplayıp hem yeni bir aşka adım atmış hem de yeni marka müjdesi vermişti. Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirmişti. Kendisi ikilinin spor yaptığı anlardan tutun da yatak keyiflerine kadar birçok anı sosyal medya hesabına konu etmişti. Fakat bir süredir paylaşım yapmayan çiftin ayrıldığı iddiaları son günlerde kol gezmeye başladı. Marlon eski sevgilisi ve kızıyla Noel pazarında görüntülenirken Şeyma Subaşı evde tespih çektiği anları paylaştı.
3. Türkiye'nin önde gelen ailelerinden biri olan Sabancıları attıkları her adımla magazin dünyasının da gözdeleri arasına girmiş durumda. Paylaşımlarıyla artık sosyal medyada daha da göz önünde olan sosyetik aile yine gündemin öne çıkanları arasına girdi. Geçtiğimiz akşam 'aile arasında düzenlenen yılbaşı yemeği' tüm dikkatleri Sabancılar'a çevirdi. Her detayı ayrı göz yoran, narların Hürrem Sultan gibi süslendiği gecede Nazlı Sabancı'dan da paylaşımlar geldi. Kombiniyle pek beğeni almayan Nazlı gelinin "Dileklerimizi düşünmeye başladık" demesi "Sen daha ne isteyeceksin?!" tepkilerine neden oldu.
4. Alin ve Lina isminde birbirinden tatlı ikiz kızları olan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti zaman zaman mutlu aileleriyle ve paylaşımlarıyla konuştuğumuz çiftlerden biri. Geçtiğimiz haftalarda Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü'ne konuk olan Pelin Akil, Okan Bayülgen'le yaşadığı diken üstünde dakikalarla dikkat çekmişti. Oyunculuğun yani sıra bir yandan da influencerlık yapan Pelin Akil program sırasında gelen reklam sorularıyla epey bir ter dökmüştü. Oyuncunun ikiz kızları olduğunu öğrenen Okan Bayülgen'in kırdığı potlar şok üstüne şok geçirtti!
5. Milyonlarca çalışan vatandaşın beklediği 2025 asgari ücreti 22.104 TL olarak açıklandı. Mevcut asgari ücrete uygulanan yüzde 30'luk zam oranı büyük bir kesimi memun edemedi. Tepkilerin çığı gibi büyüdüğü anlarda Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın "Fakir hayat en sağlıklı hayat" açıklaması sinirleri iyice gerdi. Erbaş'a yönelik ağır eleştiriler gelmeye devam ederken kendini tutamayan isimlerden biri de Gazeteci Kübra Par oldu. Par'ın "O göbeği 1200 kalori yiyerek mi yaptı acaba diyeceğim" sözleri kapak etkisi yarattı.
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6. Son olarak Bahar dizisinde kısa süreliğine izleyiciyle buluşan Yasemin Kay Allen doğal güzelliği ve yer aldığı yapımlarla adından bahsettirmeye devam ediyor. Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında sunduğu Empati programına konuk olan Yasemin Kay Allen itiraflarda bulundu. Aslında kamera önünden çok arkasında olmak istediğini söyleyen oyuncu omuzlarında annesi Suna Yıldızoğlu'nun isminin sorumluluğu olduğunu anlattı. Ayrıca evinde kraliyet pitonu beslediğini açıklayan Yasemin Kay Allen'ın itirafları gündem oldu.
7. Eşi Engin Polat'la birlikte kara para akladıkları suçuyla cezaevinde yatıp çıkan Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımları gündemden düşmüyor. Büyük bir kesim tarafından "Unutulmamak adına her şeyi yapıyor" denilerek tepki gösterilen sosyal medya fenomeni bu sefer de bir başka story ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir takipçisinin biricik aşkı Engin'e yürüdüğünü öğrenen Dilan Polat'ın söyledikleri ağızları açık bıraktı!
8. Bir süredir rapçi L-Gante ile ilişkisini devam ettiren Wanda Nara bu sefer de evlilik iddialarıyla gündeme geldi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve tüm Galatasaray camiasının bir zamanlar "yenge" diye hitap ettiği Wanda Nara, haftalardır manşetlerden bir dakika olsun düşmüyor. Icardi ile davalık olan Wanda paylaşımlarıyla ve genç sevgilisiyle konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkan L-Gante ve Wanda Nara şimdi de yüzükleriyle dikkat çekti. Wanda'nın parmağındaki yüzük evlilik ihtimallerine yol açtı!
9. Bir süre önce Ersoy'a sallayan ve takılarının sahte olduğunu söyleyen Murat Övüç şok hamlesiyle herkesleri şaşırtmıştı. Geçtiğimiz hafta Bülent Ersoy'un ayaklarına kapanarak özür dileyen Murat Övüç gündeme bomba gibi düşmüştü. Pişman olduğunu söyleyen ve bir anda övgüler yağdıran ismin o anları sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Yapılan yorumlar kahkahaya boğarken Övüç'ten ilginç bir itiraf geldi. Bülent Ersoy'la buluşmadan önce sağlık kontrolünden geçtiğini söyleyen Övüç kendisine testler yapıldığını söyledi.
10. Oytun Erbaş’ın TV100 ekranlarında asgari ücret ile ilgili görüşlerini açıklarken fakirliği övmesi büyük tepki çekmişti. “Fakir hayatı en sağlıklı hayat diyen” Erbaş’ın açıklamalarına Kübra Par, Fatih Altaylı ve Oğuzhan Uğur'dan sonra bir tepki de Ahmet Hakan'dan geldi. Ahmet Hakan, Erbaş'ın daha önce de "saçmaladığını" ve saçmalıkta zirveye yerleşmişken daha da fazla zorlamaması gerektiğini söyledi, bizzat Erbaş'a seslendi.
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11. Dört ay önce başlayan ve hepimize sürpriz olan Hafsanur Sanckatutan & Kubilay Aka aşkını şu kısacık zaman içerisinde çokça konuştuk biliyorsunuz. Çiftin her hareketi katıksız "cringe" bulundu, bir türlü kimsenin içine sinmedi kimseye de geçmedi ikili... Tam Çağatay Ulusoy havaalanında sevgilisini bırakınca Kubilay Aka'nın Hafsanur Sancaktutan'ın çantalarını yüklenmesi övülüyordu ve biraz olsun sevilen çiftler tarafına geçiyorlardı ki hazin son çabuk geldi!
12. Beni Affet dizisiyle hafızalarımıza kazınan, şimdilerde de İnci Taneleri'nde rol alan Özgün Çoban, geçtiğimiz saatlerde eşiyle beraber bir davette görüntülendi. Özgün Çoban'ın buram buram marjinallik kokan etekli kombini sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı! Buyurun gelin, Çoban'ın kombini nasıl yorumlanmış, inceleyenler ne demiş beraber görelim!
13. 2023'ten bu yana Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla konuştuğumuz sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz saatlerde ailece Noel'i kutladıkları geceden fotoğraflar paylaştı. Normalde aşk hayatıyla konuştuğumuz Çetinkaya, bu sefer sinirlerine hakim olamayıp kullanıcılardan birinin yaptığı yoruma verdiği cevapla gündeme oturdu. Çocuk konusu açılıp yersiz soru kendisine yöneltilince tepesi atan Çetinkaya, tatlı tatlı had bildirdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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