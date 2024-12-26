Ahmet Hakan'dan Kuru Fasulyeyle Eti Aynı Kefeye Koyup Fakirlik Öven Oytun Erbaş'ın Saçmalıklarına Ağır Tepki!
Ahmet Hakan'dan Kuru Fasulyeyle Eti Aynı Kefeye Koyup Fakirlik Öven Oytun Erbaş'ın Saçmalıklarına Ağır Tepki!
Oytun Erbaş’ın TV100 ekranlarında asgari ücret ile ilgili görüşlerini açıklarken fakirliği övmesi büyük tepki çekmişti. “Fakir hayatı en sağlıklı hayat diyen” Erbaş’ın açıklamalarına Kübra Par, Fatih Altaylı ve Oğuzhan Uğur'dan sonra bir tepki de Ahmet Hakan'dan geldi.
Ahmet Hakan, Erbaş'ın daha önce de 'saçmaladığını' ve saçmalıkta zirveye yerleşmişken daha da fazla zorlamaması gerektiğini söyledi, bizzat Erbaş'a seslendi.
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Geçtiğimiz günlerde, aylardır merakla beklenen 2025 yılı asgari ücreti açıklandı. 4. Asgari Ücret Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretine yüzde 30 zam yapıldığını ve yeni asgari ücretin 22 bin 104 TL olacağını açıkladı.
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Fakat COVID döneminde "COVID Türklere bulaşmaz" gibi akıl dışı fikirler ortaya atan, bugüne dek de kadınları aşağılayan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof.Dr. Oytun Erbaş, asgari ücrete yapılan zam oranından rahatsız olmayanlardandı.
TV100'de Buket Aydın'ın konuğu olan Oytun Erbaş, "Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Fakir hayat en sağlıklı hayat" açıklamasında bulunmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde Oytun Erbaş'a bir tepki de Ahmet Hakan'dan geldi.
Köşe yazısında Oytun Erbaş ve "saçmalıklarına" yer veren Ahmet Hakan Erbaş'ın bizzat kendisine seslendi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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