Ahmet Hakan'dan Kuru Fasulyeyle Eti Aynı Kefeye Koyup Fakirlik Öven Oytun Erbaş'ın Saçmalıklarına Ağır Tepki!

Oytun Erbaş’ın TV100 ekranlarında asgari ücret ile ilgili görüşlerini açıklarken fakirliği övmesi büyük tepki çekmişti. “Fakir hayatı en sağlıklı hayat diyen” Erbaş’ın açıklamalarına Kübra Par, Fatih Altaylı ve Oğuzhan Uğur'dan sonra bir tepki de Ahmet Hakan'dan geldi.

Ahmet Hakan, Erbaş'ın daha önce de 'saçmaladığını' ve saçmalıkta zirveye yerleşmişken daha da fazla zorlamaması gerektiğini söyledi, bizzat Erbaş'a seslendi.