Resmen Hasret Kalmıştık: Aslı Enver'in Minik Kızı Elay'ın Ne Kadar Büyüdüğüne İnanamayacaksınız!
Resmen Hasret Kalmıştık: Aslı Enver'in Minik Kızı Elay'ın Ne Kadar Büyüdüğüne İnanamayacaksınız!
Berkin Gökbudak'la evlendikten sonra ailesini merkeze koyan, bir de dünya güzeli kızı olan Aslı Enver, geçtiğimiz saatlerde uzun süredir paylaşmadığı bal kızının yeni videolarını paylaştı.
Hasret kaldığımız Elay, hem kombini, hem boncuk gözleri hem de cin bakışlarıyla herkesin gönlünü fethetti!
Gelin, Elay ne kadar büyümüş ve nasıl güzelleşmiş beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2022 yılının sürpriz evlilik haberi doğallığı ve samimiyetiyle nam salmış güzel oyuncu Aslı Enver'den gelmişti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berkin Gökbudak'la dünyaevine giren Enver, kısa bir süre sonra da hamilelik haberini duyurup geçen sene 4 Temmuz'da minik kızını kucağına almıştı!
Yüzünü 6. ayına girdiğinde gördüğümüz Elay'a hepimiz hayran kaldık🧿
Kızını sık sık paylaşan Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda paylaşım hızını bir miktar kesti. En son ilk adımlarını attığını görmüştük ama hala küçüktü.
Geçtiğimiz saatlerde, hasret kaldığımız Elay'dan yeni pozlar nihayet geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın