onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Resmen Hasret Kalmıştık: Aslı Enver'in Minik Kızı Elay'ın Ne Kadar Büyüdüğüne İnanamayacaksınız!

Resmen Hasret Kalmıştık: Aslı Enver'in Minik Kızı Elay'ın Ne Kadar Büyüdüğüne İnanamayacaksınız!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.12.2024 - 21:56

Berkin Gökbudak'la evlendikten sonra ailesini merkeze koyan, bir de dünya güzeli kızı olan Aslı Enver, geçtiğimiz saatlerde uzun süredir paylaşmadığı bal kızının yeni videolarını paylaştı.

Hasret kaldığımız Elay, hem kombini, hem boncuk gözleri hem de cin bakışlarıyla herkesin gönlünü fethetti!

Gelin, Elay ne kadar büyümüş ve nasıl güzelleşmiş beraber görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2022 yılının sürpriz evlilik haberi doğallığı ve samimiyetiyle nam salmış güzel oyuncu Aslı Enver'den gelmişti

2022 yılının sürpriz evlilik haberi doğallığı ve samimiyetiyle nam salmış güzel oyuncu Aslı Enver'den gelmişti

Berkin Gökbudak'la dünyaevine giren Enver, kısa bir süre sonra da hamilelik haberini duyurup geçen sene 4 Temmuz'da minik kızını kucağına almıştı!

Berkin Gökbudak'la dünyaevine giren Enver, kısa bir süre sonra da hamilelik haberini duyurup geçen sene 4 Temmuz'da minik kızını kucağına almıştı!

Yüzünü 6. ayına girdiğinde gördüğümüz Elay'a hepimiz hayran kaldık🧿

Yüzünü 6. ayına girdiğinde gördüğümüz Elay'a hepimiz hayran kaldık🧿

Kızını sık sık paylaşan Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda paylaşım hızını bir miktar kesti. En son ilk adımlarını attığını görmüştük ama hala küçüktü.

Kızını sık sık paylaşan Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda paylaşım hızını bir miktar kesti. En son ilk adımlarını attığını görmüştük ama hala küçüktü.

Geçtiğimiz saatlerde, hasret kaldığımız Elay'dan yeni pozlar nihayet geldi!

Geçtiğimiz saatlerde, hasret kaldığımız Elay'dan yeni pozlar nihayet geldi!

Ayaklanan biblo bebeğin boncuk gözleri ayrı, kombini ayrı kalp eritti. Annesi de öpe öpe doyamadı tabii! Böyle bal yanaklardan kim uzak durabilir ki!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın