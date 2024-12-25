Kısa Saçın Yaşlandırdığı İlk Elden Kanıtlandı: Serenay Sarıkaya'nın Yeni Pozları Eski Halini Mumla Arattı!
Kısa Saçın Yaşlandırdığı İlk Elden Kanıtlandı: Serenay Sarıkaya'nın Yeni Pozları Eski Halini Mumla Arattı!
Mert Demir'le ayrılığının ardından saçlarını modelden modele sokan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezon çekimlerini tamamladı.
Mert Demir'den sonra değişen imajıyla dikkat çeken Sarıkaya, bu sefer de biraz önce paylaştığı göz kanatan pozlarıyla gündemimizde!
Gelin, baştan aşağı her detayı birilerine dert olan pozlara ve gelen yorumlara beraber bakalım!
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Seneler önce gencecik bir kızken hayatımıza giren Adanalı'yla büyük çıkışını yapan ve sonra da her biri yıldızını daha da çok parlatan projelerde rol alan Serenay Sarıkaya, son zamanlarda özel hayatıyla konuşuluyor biliyorsunuz.
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Aylarca "sahte", "yapmacık" ve "PR aşkı" olarak değerlendirilen Mert Demir aşkı birkaç hafta önce sona erdi. Pek bir aşık ve mutlu duruyorlardı ama ne olduysa nazar değdi, kendileri vazgeçtiler birbirlerinden.
Hal böyle olunca gözler yeniden imajına çevrildi. Şimdilerde Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezon çekimlerini bitiren Sarıkaya, sürekli değiştirdiği saçlarıyla dikkat çekiyor. Önce saçlarını orta boy kestirip kelebek kakül kestirmişti hatırlarsanız.
Birkaç gün önce de epey kısa kestirdi saçlarını, o kadar ki tarihindeki en kısa model bu sanıyoruz.
Ardı ardına "eski haline geri dön" yorumları alan Sarıkaya, geçtiğimiz dakikalarda da yeni pozlar sıraladı.
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Hem eteği, hem pozun kadrajı, hem saçları hem de o saçlara çekilen fön resmen göz kanattı!
Hazırsanız gelin, kimler ne demiş beraber bakalım!👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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