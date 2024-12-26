Çocuk Sorusuyla Siniri Bozulan Sibil Çetinkaya Yorumu Yazan Kullanıcının Haddini Tatlı Tatlı Bildirdi!
Çocuk Sorusuyla Siniri Bozulan Sibil Çetinkaya Yorumu Yazan Kullanıcının Haddini Tatlı Tatlı Bildirdi!
2023'ten bu yana Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla konuştuğumuz sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz saatlerde ailece Noel'i kutladıkları geceden fotoğraflar paylaştı.
Normalde aşk hayatıyla konuştuğumuz Çetinkaya, bu sefer sinirlerine hakim olamayıp kullanıcılardan birinin yaptığı yoruma verdiği cevapla gündeme oturdu.
Çocuk konusu açılıp yersiz soru kendisine yöneltilince tepesi atan Çetinkaya, tatlı tatlı had bildirdi!
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Aşkı bulmadan önce de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve sosyetik çevresinden ötürü de aşina olduğumu fenomen Sibil Çetinkaya, son zamanlarda her şeyden çok ünlü oyuncuyla yaşadığı aşkla gündeme geliyor.
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Ünlü oyuncu derken, yakışıklılığıyla nam salmış Şükrü Özyıldız'dan bahsediyoruz!
2023'e bomba gibi düşen aşk iddiası kısa bir süre içerisinde doğrulanmış, ikilinin aşık halleri de büyük gündem olmuştu hatırlarsanız. Sonrası da aynen öyle devam etti!
Başlarda nazardan korkup birbirini değil uzuvlarını paylaşan çift, sonradan bir açıldı pir açıldı! Sık sık davetlerde, gecelerde beraber görür olduk ikiliyi.
Kimilerinin biraz olsun ısınamadığı kimilerinin de imrendiği aşk dikkat çekmeye devam ederken, geçtiğimiz dakikalarda Sibil Çetinkaya, Şükrü'süz gündeme oturdu!
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Aile yemeğinden yeğeniyle paylaştığı fotoğrafın altına gelen "çocuk" yorumunu görünce sinirlerine hakim olamadı.
Sinir bozan teyzeler gibi, "Ne zaman çocuk yapacaksın?" diye soran bir de çocuk yapmamasına anlam veremediğini söyleyen kullanıcıyı gören Çetinkaya, tatlı tatlı had bildirdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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