Noel Yemeğinde Narları Hürrem Sultan Gibi Giydiren Nazlı Sabancı'nın Yeni Yıl Dileği "Sen Bir Dur" Dedirtti!

Türkiye'nin önde gelen ailelerinden biri olan Sabancıları attıkları her adımla magazin dünyasının da gözdeleri arasına girmiş durumda. Paylaşımlarıyla artık sosyal medyada daha da göz önünde olan sosyetik aile yine gündemin öne çıkanları arasına girdi.

Geçtiğimiz akşam 'aile arasında düzenlenen yılbaşı yemeği' tüm dikkatleri Sabancılar'a çevirdi. Her detayı ayrı göz yoran, narların Hürrem Sultan gibi süslendiği gecede Nazlı Sabancı'dan da paylaşımlar geldi. Kombiniyle pek beğeni almayan Nazlı gelinin 'Dileklerimizi düşünmeye başladık' demesi 'Sen daha ne isteyeceksin?!' tepkilerine neden oldu.