Noel Yemeğinde Narları Hürrem Sultan Gibi Giydiren Nazlı Sabancı'nın Yeni Yıl Dileği "Sen Bir Dur" Dedirtti!
Noel Yemeğinde Narları Hürrem Sultan Gibi Giydiren Nazlı Sabancı'nın Yeni Yıl Dileği "Sen Bir Dur" Dedirtti!
Türkiye'nin önde gelen ailelerinden biri olan Sabancıları attıkları her adımla magazin dünyasının da gözdeleri arasına girmiş durumda. Paylaşımlarıyla artık sosyal medyada daha da göz önünde olan sosyetik aile yine gündemin öne çıkanları arasına girdi.
Geçtiğimiz akşam 'aile arasında düzenlenen yılbaşı yemeği' tüm dikkatleri Sabancılar'a çevirdi. Her detayı ayrı göz yoran, narların Hürrem Sultan gibi süslendiği gecede Nazlı Sabancı'dan da paylaşımlar geldi. Kombiniyle pek beğeni almayan Nazlı gelinin 'Dileklerimizi düşünmeye başladık' demesi 'Sen daha ne isteyeceksin?!' tepkilerine neden oldu.
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Ülkemizin en büyük ve zengin ailelerinden biri olan Sabancılar Türk magazininde oldukça önemli bir noktaya evrilmiş durumda. Kraliyet ailesinin bir başka versiyonuymuş gibi duran Sabancı ailesi ne yapsalar gündem oluyor.
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Sosyetenin eski çapkınlarından Hakan Sabancı ve iki yıldır aşk yaşadığı Hande Erçel bu konuda epey etkili.
Ancak, Arzu ve Ömer Sabancı'nın oğulları Hacı Sabancı'yla evli olan Nazlı Sabancı da aileyi öne çıkaran isimlerden.
2017'de Hacı Sabancı'yla yeni aşka yelken açıp 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturup aileye gelin giren Nazlı Sabancı kimi zaman bizleri şoke eden türden şatafatlı sosyal medya paylaşımlarıyla manşetlere oturuyor.
Bunların en büyük örneği de şüphesiz ki kaynana Arzu Sabancı'yla benzer paylaşımlar yapan Nazlı gelinin harf şeklindeki ekmekleri olmuştu.
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Kimi zaman fakirliği yüze vuran cinsten detaylarla karşımıza çıkan sosyetik güzel, bu kez de ailesiyle narların Hürrem Sultan'a benzediği bir masayla yılbaşı yemeği yedi.
Şatafatlı gecede çok abartılı olmayan bir kombin tercih eden Nazlı Sabancı hemen kıyafetini Instagram hesabından paylaştı.
Paylaşımlarına "2025’e doğru, dileklerimizi düşünmeye başladık :)🪬" notunu düşen sosyetik geline bi' dünya yorum yağdı tabii.
Gelin kullanıcılardan gelen yorumları da okuyalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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