Evinde Kraliyet Pitonu Beslediğini İtiraf Eden Yasemin Kay Allen'ın Açıklaması Nereden Tutsak Elimizde Kaldı!
Evinde Kraliyet Pitonu Beslediğini İtiraf Eden Yasemin Kay Allen'ın Açıklaması Nereden Tutsak Elimizde Kaldı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=XVzcT...
Son olarak Bahar dizisinde kısa süreliğine izleyiciyle buluşan Yasemin Kay Allen doğal güzelliği ve yer aldığı yapımlarla adından bahsettirmeye devam ediyor. Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında sunduğu Empati programına konuk olan Yasemin Kay Allen itiraflarda bulundu. Aslında kamera önünden çok arkasında olmak istediğini söyleyen oyuncu omuzlarında annesi Suna Yıldızoğlu'nun isminin sorumluluğu olduğunu anlattı. Ayrıca evinde kraliyet pitonu beslediğini açıklayan Yasemin Kay Allen'ın itirafları gündem oldu.
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Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Kay Allen, 'Kavak Yelleri', '46 yok Olan', 'Dokuz Oğuz' gibi dizilerde yer almasının ardından büyük bir üne kavuşmuş isimlerden birisi.
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Başarılı bir aileden gelmesinin yanı sıra yetenekleriyle de kendini kanıtlayan, güzelliğiyle kendisine bir kere daha baktıran Yasemin Kay Allen özel hayatıyla da konuşuluyor.
Kendisi 2024 senesine 'Amerikalı Aynasız' lakaplı eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı aşkla yerleşen isim iddialı tarzından tutun da açıklamalarına kadar olay olmayı başarıyor.
Son olarak GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreni'nde tepeden tırnağa transparan bir elbise tercih etmesiyle manşetlere yerleşen Yasemin Kay Allen yine çok konuşulacak sözlerin altına imza attı.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında sunduğu Empati programına konuk olan Yasemin Kay Allen ilginç itiraflarda bulundu.
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Çarpıcı ifadeler kullanan Yasemin Kay Allen, Ahmet Mümtaz Taylan'a "Annemin isminin bir sorumluluğu vardı. Kelimelerime çok dikkat etmeye çalıştım, annemin ismiyle ilk sektöre girdim, kamera arkası istiyordum aslında. Ama ünlü bir annenin kızı olduğu için bir sorunum da olmadı" sözleriyle annesinin ismini taşımanın yükünden bahsetti.
İngiltere'de 'kraliyet pitonu' beslediğini söyleyen oyuncu yılan besleme deneyimini anlatırken, yasak olduğu için Türkiye'ye getiremediğini söylerken "Keşke bende Piton gibi kuvvetli, sakin olabilsem. Eratik bir insanım, 'eratik'in Türkçesi hiperaktif" ifadelerini kullandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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