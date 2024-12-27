2024 Yılının En İticileri Anketinde 3. Seçilen Hande Sarıoğlu Söylemezsem Olmaz Ekibinden Ayrıldı!

2024 yılı boyunca tüm kadın oyuncuları aşağılayan ve ağza alınmayacak laflar eden Söylemezsem Olmaz ekibi Serenay Sarıkaya'dan tutun da Farah Zeynep Abdullah'a kadar bir çok ünlüyü oldukça çirkin ithamlar altında bıraktı.

Moderatör koltuğunda Bilal Özcan, Hande Sarıoğlu, Didem Delen ve Pınar Eliçe'nin oturduğu programda yine değişikliğe gidiliyor.

Bu sene Yılın En İtici Ünlüleri anketimizde üçüncü seçilen Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz saatlerde Söylemezsem Olmaz ekibinden ayrıldığını duyurdu.