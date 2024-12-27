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2024 Yılının En İticileri Anketinde 3. Seçilen Hande Sarıoğlu Söylemezsem Olmaz Ekibinden Ayrıldı!

2024 Yılının En İticileri Anketinde 3. Seçilen Hande Sarıoğlu Söylemezsem Olmaz Ekibinden Ayrıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.12.2024 - 18:50

2024 yılı boyunca tüm kadın oyuncuları aşağılayan ve ağza alınmayacak laflar eden Söylemezsem Olmaz ekibi Serenay Sarıkaya'dan tutun da Farah Zeynep Abdullah'a kadar bir çok ünlüyü oldukça çirkin ithamlar altında bıraktı. 

Moderatör koltuğunda Bilal Özcan, Hande Sarıoğlu, Didem Delen ve Pınar Eliçe'nin oturduğu programda yine değişikliğe gidiliyor. 

Bu sene Yılın En İtici Ünlüleri anketimizde üçüncü seçilen Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz saatlerde Söylemezsem Olmaz ekibinden ayrıldığını duyurdu.

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Eski Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu'na mutlaka denk gelmişsinizdir..

Eski Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu'na mutlaka denk gelmişsinizdir..

Uzun bir süredir düzenli olarak kadın ünlülerin aşağılandığı ve çirkin ithamlar altında bırakıldığı Söylemezsem Olmaz programının moderatör koltuğunda oturuyor kendisi.

Uzun bir süredir düzenli olarak kadın ünlülerin aşağılandığı ve çirkin ithamlar altında bırakıldığı Söylemezsem Olmaz programının moderatör koltuğunda oturuyor kendisi.

Say say bitecek gibi değil fakat Serenay Sarıkaya'dan Farah Zeynep Abdullah'a kombinleri ve aşk hayatları sebebiyle sataşıldığı, Kadir Ezildi'nin başörtülü eşinin ifşa edildiği ve türlü türlü ahlak bekçiliğinin yapıldığı program büyük tepki topluyor.

Say say bitecek gibi değil fakat Serenay Sarıkaya'dan Farah Zeynep Abdullah'a kombinleri ve aşk hayatları sebebiyle sataşıldığı, Kadir Ezildi'nin başörtülü eşinin ifşa edildiği ve türlü türlü ahlak bekçiliğinin yapıldığı program büyük tepki topluyor.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sansürüyle gündeme gelmişlerdi.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sansürüyle gündeme gelmişlerdi.

Kaçıranlar için detaylar bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kadınlara yönelik tavırları ve hedef alan açıklamaları sebebiyle tepki çeken Söylemezsem Olmaz moderatörü Hande Sarıoğlu tam da bu sebepler yüzünden bu seneki Yılın En İticileri anketimizde yer almıştı.

Kadınlara yönelik tavırları ve hedef alan açıklamaları sebebiyle tepki çeken Söylemezsem Olmaz moderatörü Hande Sarıoğlu tam da bu sebepler yüzünden bu seneki Yılın En İticileri anketimizde yer almıştı.

Sizlerin oylarıyla da Mehmet Ali Erbil ve Hakan Ural'dan sonra yılın en itici 3. ünlüsü seçilmişti. Anketin devamı burada 👇

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Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz saatlerde Söylemezsem Olmaz ekibinden ayrıldığını açıkladı.

Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz saatlerde Söylemezsem Olmaz ekibinden ayrıldığını açıkladı.

'Bugün son kez görevi yaptım ve masama, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkürümü edip ayrıldım. Kariyerime magazin masası deneyimi de ekleyerek yoluma yeni bir yılda, yeni deneyimlerle devam etmek istiyorum.' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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