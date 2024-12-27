Hakan Sabancı Örnek Alsın: Abayı Yakmış Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç'i Nasıl Anlattığını Görmeniz Lazım!

Geçtiğimiz aylarda patlak veren Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı büyük olay olmuş, sürpriz olduğu kadar şaşırtıcı bir şekilde herkesin içine de sinmişti hatırlarsanız!

Ne zaman beraber görüntülenseler gülücükler saçan ve kaçmayan aşıkların evleneceği bile konuşulmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından tek başına görüntülenen Faruk Sabancı hem evlilik dedikodularına cevap verdi, hem de aşkı Esra Bilgiç'i anlatırken kendisine hayran kalmamıza sebep oldu!

Buyurun, Faruk Sabancı sevgilisini nasıl anlatmış da Hakan Sabancı'ya örnek olsun dedirtmiş beraber görelim!