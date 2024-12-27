Hakan Sabancı Örnek Alsın: Abayı Yakmış Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç'i Nasıl Anlattığını Görmeniz Lazım!
Hakan Sabancı Örnek Alsın: Abayı Yakmış Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç'i Nasıl Anlattığını Görmeniz Lazım!
Geçtiğimiz aylarda patlak veren Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı büyük olay olmuş, sürpriz olduğu kadar şaşırtıcı bir şekilde herkesin içine de sinmişti hatırlarsanız!
Ne zaman beraber görüntülenseler gülücükler saçan ve kaçmayan aşıkların evleneceği bile konuşulmaya başlamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından tek başına görüntülenen Faruk Sabancı hem evlilik dedikodularına cevap verdi, hem de aşkı Esra Bilgiç'i anlatırken kendisine hayran kalmamıza sebep oldu!
Buyurun, Faruk Sabancı sevgilisini nasıl anlatmış da Hakan Sabancı'ya örnek olsun dedirtmiş beraber görelim!
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En son Atatürk ve Zamanın Kapıları filmlerinde, ondan önce de Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde izlediğimiz güzel oyuncu Esra Bilgiç, son zamanlarda Sabancı ailesinin DJ'i Faruk Sabancı ile yaşadığı aşkla konuşuluyor!
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Kaçıranlar, bilmeyenler için hemen özet geçelim; birkaç ay önce Esra Bilgiç'in Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu dolayısıyla da Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan Faruk Sabancı'yla aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çiftimiz yaşadıkları aşkı kimselerden saklamadı. İddialardan hemen birkaç gün sonra el ele görüntülendiler, kaçmadılar da!
O zamandan bu yana keyfi gayet yerinde olan ikili, geçtiğimiz günlerde de bir adım daha atarak aşklarını sosyal medyada resmileştirmişlerdi. Meşhur Sabancı yatından beraber pozlarını ayrı ayrı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
İlk gününden beri herkese geçen, herkesin samimi bulduğu ilişki "maşallahlarla" donatılırken, geçtiğimiz saatlerde kalp eriten bir olay yaşandı.
Magazin Burada muhabirleri tarafından tek başına görüntülenen Faruk Sabancı'ya "2024 yılında başına gelen en iyi şey neydi?" sorusu soruldu. Verdiği cevap tüm Sabancılara, başta da Hakan Sabancı'ya örnek olsun dedirten cinstendi!
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Özellikle ilişkinin başında kameraları görünce bozulan, hatta agresifleşen, sevgilisi Hande Erçel hakkında da oldukça yüzeysel cevaplar evren Hakan Sabancı'nın aksine Faruk Sabancı, Esra Bilgiç'i anlatırken resmen gözleri parladı!
Bu sene başına gelen en iyi şeyin çok iyi bir insanla karşılaşmak olduğunu söyleyen Faruk Sabancı, çok mutlu olduğunu söyledi. Henüz evlilik konuşmak için erken olduğunu belirten Faruk Sabancı, "hayatımın aşkını buldum" açıklamasında bulundu! 🧿
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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