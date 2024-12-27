SADAT Paylaştı: Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mal Varlıklarına Haciz Konuldu

Uluslararası Savunma Danışmanlığı (SADAT) sosyal medya hesabı X’ten eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada 2022 yılında Kılıçdaroğlu’nun SADAT hakkında söyledikleri sözler üzerine açılan davanın kazanıldığı ifade edilerek eski CHP liderinin tazminat bedelini ödemediği vurgulandı.

Bunun üzerine SADAT açıklamasında “Hukuk Büromuz Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur.” ifadelerine yer verdi.