SADAT Paylaştı: Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mal Varlıklarına Haciz Konuldu
SADAT Paylaştı: Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mal Varlıklarına Haciz Konuldu
Uluslararası Savunma Danışmanlığı (SADAT) sosyal medya hesabı X’ten eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada 2022 yılında Kılıçdaroğlu’nun SADAT hakkında söyledikleri sözler üzerine açılan davanın kazanıldığı ifade edilerek eski CHP liderinin tazminat bedelini ödemediği vurgulandı.
Bunun üzerine SADAT açıklamasında “Hukuk Büromuz Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur.” ifadelerine yer verdi.
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SADAT, sosyal medya hesabı X'ten eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na haciz konulduğunu paylaştı.
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Yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’nun 2022 seçim döneminde SADAT hakkında söylediği sözlere yönelik açılan davanın kaybedildiği dile getirildi.
"Mal varlıklarına, tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz konulmuştur."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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