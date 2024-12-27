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SADAT Paylaştı: Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mal Varlıklarına Haciz Konuldu

SADAT Paylaştı: Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mal Varlıklarına Haciz Konuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.12.2024 - 17:20

Uluslararası Savunma Danışmanlığı (SADAT) sosyal medya hesabı X’ten eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada 2022 yılında Kılıçdaroğlu’nun SADAT hakkında söyledikleri sözler üzerine açılan davanın kazanıldığı ifade edilerek eski CHP liderinin tazminat bedelini ödemediği vurgulandı. 

Bunun üzerine SADAT açıklamasında “Hukuk Büromuz Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur.” ifadelerine yer verdi.

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SADAT, sosyal medya hesabı X'ten eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na haciz konulduğunu paylaştı.

SADAT, sosyal medya hesabı X'ten eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na haciz konulduğunu paylaştı.

Yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’nun 2022 seçim döneminde SADAT hakkında söylediği sözlere yönelik açılan davanın kaybedildiği dile getirildi.

Yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’nun 2022 seçim döneminde SADAT hakkında söylediği sözlere yönelik açılan davanın kaybedildiği dile getirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2022 seçim döneminde Şirketimiz hakkında tamamı yalan – uydurma ithamlardan oluşan gerçek dışı söylemlerle kendince seçim propagandası yürütmüş, açtığımız davada iddialarını ispatlayamamış, hiçbir belge sunamamıştır. Kılıçdaroğlu, önce Şirketimizin açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını Nisan 2023’te, Seçimi ise 1 ay sonra kaybetmiştir.”

Kaynak

"Mal varlıklarına, tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz konulmuştur."

"Mal varlıklarına, tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz konulmuştur."

'Kemal Kılıçdaroğlu mahkum olduğu tazminat bedelini ödemeyince, Hukuk Büromuz Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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