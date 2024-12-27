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Prof. Dr. Oytun Erbaş’tan Tartışma Yaratan Yeni Açıklama: "Fakir Tip Yaşamak Hastalıkları Önler"

Prof. Dr. Oytun Erbaş’tan Tartışma Yaratan Yeni Açıklama: "Fakir Tip Yaşamak Hastalıkları Önler"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.12.2024 - 11:49

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2025 yılı için belirlenen asgari ücretin %30 zamla 22.104 TL olması, enflasyon oranının altında kalınca tartışmalara yol açtı. Bu süreçte Deneysel Tıp Uzmanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Erbaş, geçtiğimiz günlerde TV100’de, 'Fakir hayat en sağlıklı hayattır' ifadelerini kullanarak mütevazı bir yaşamın sağlık açısından daha faydalı olduğunu savunmuştu. Özellikle, 'Kuru fasulyede de protein var, ette de protein var. Asgari ücret ne kadar artarsa artsın, harcama alışkanlıkları değişmez. Bunun sonu yok' sözleri geniş çaplı eleştirilerle karşılanıştı.

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Tepkilerin hedefindeki Erbaş, yeni bir açıklama yaparak tekrar gündeme geldi. Son olarak, "Fakir tip yaşamak obeziteyi, diyabeti, kanseri ve Alzheimer’ı önlüyor" diyerek mütevazı yaşam tarzının sağlığa katkı sağladığını yineledi.

Tepkilerin hedefindeki Erbaş, yeni bir açıklama yaparak tekrar gündeme geldi. Son olarak, "Fakir tip yaşamak obeziteyi, diyabeti, kanseri ve Alzheimer’ı önlüyor" diyerek mütevazı yaşam tarzının sağlığa katkı sağladığını yineledi.

Deneysel Tıp Uzmanı Prof. Dr. Oytun Erbaş’ın bu ifadeleri, sosyal medyada bir kez daha tartışma yaratarak yüzlerce yorum aldı.

Deneysel Tıp Uzmanı Prof. Dr. Oytun Erbaş’ın bu ifadeleri, sosyal medyada bir kez daha tartışma yaratarak yüzlerce yorum aldı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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