Dopdolu bir yıl olan 2024'te yine gözümüzü her gün başka bir olaya açtık. Bazılarını hiç unutmadık bazılarını ise önemsemedik. Sizler için 2024 yılının kısa bir özeti olanacak nitelikte genel kültür testi hazırladık.

2024 Yılı Genel Kültür Testi! Bu Yılın Olaylarına Ne Kadar Hakimsin?

Haydiii!