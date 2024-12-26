2024 Yılı Genel Kültür Testi! Bu Yılın Olaylarına Ne Kadar Hakimsin?
2024 Yılı Genel Kültür Testi! Bu Yılın Olaylarına Ne Kadar Hakimsin?
Dopdolu bir yıl olan 2024'te yine gözümüzü her gün başka bir olaya açtık. Bazılarını hiç unutmadık bazılarını ise önemsemedik. Sizler için 2024 yılının kısa bir özeti olanacak nitelikte genel kültür testi hazırladık.
2024 Yılı Genel Kültür Testi! Bu Yılın Olaylarına Ne Kadar Hakimsin?
Haydiii!
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1. 2024 ABD Başkanlık seçiminde adaylar arasında kimlerdir?
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2. 2024'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan yazar kimdir?
3. 2024 yılında hangi ülke olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacaktır?
4. 2024 yılı itibarıyla dünya nüfusu ne kadar olmuştur?
5. 2024’te hangi film, En İyi Film dalında Oscar kazanmıştır?
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6. 2024’te Formula 1 sezonunun şampiyonu kim olmuştur?
7. Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında A Milli Kadın Voleybol Takımımız kaçıncı olmuştur?
8. 2024'te Türk futbolunun Süper Lig şampiyonluğunu kazanan takım hangi kulüp olmuştur?
9. 2024 yılında gerçekleştirilen Nobel Barış Ödülü'nü kazanan kişi kimdir?
10. Euro 2024 Avrupa Şampiyonu kim olmuştur?
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11. 2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu hangi takım olmuştur?
12. 2024 yılında Mete Gazoz hangisinde altın madalya kazanmıştır?
13. İspanya’da gerçekleştirilen 2024 Dünya Superbike Şampiyonu kim olmuştur?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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