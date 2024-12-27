Sigara ve Alkole Büyük Zam: 3 Ocak İtibarıyla Fiyatlar Artıyor
Sigara ve Alkole Büyük Zam: 3 Ocak İtibarıyla Fiyatlar Artıyor
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 2025 yılı başında 3 Ocak 2025 gününden itibaren alkol ve sigaraya zam geleceğini açıkladı. Alkoldeki zammın yüzde 30 olacağını aktaran Aybaş, sigaraya ise 5-10 lira arasında zam yapılmasının beklendiğini söyledi.
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Sigara ve alkole beklenen zam geliyor. Zammın detaylarını Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş açıkladı.
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Alkollü içkilerdeki vergi artışı hakkında açıklama yapan Başkan Özgür Aybaş, maktu ÖTV oranının yüzde 8’den yüzde 12,5’e çıkarıldığını belirtti. Bu değişikliğin, alkol sektöründe yüzde 30 oranında bir zamma yol açacağı ifade edildi.
Yeni ÖTV düzenlemesi öncesinde firmaların sevkiyatlarını durdurduğuna dikkat çeken Aybaş, "Firmalar şu anda kısıtlı mal veriyor ve yeni zam oranlarını hesaplıyorlar. Daha önce alkollü içkilerde yüzde 20 ila 28 arasında bir zam bekliyorduk, ancak bu oran yüzde 30’a çıkacak" dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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