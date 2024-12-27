Kızılcık Şerbeti Zülkar'ın Paylaşımından MasterChef Finalistine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti Zülkar'ın Paylaşımından MasterChef Finalistine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
28 Aralık Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Şakir Paşa Ailesi setinde yaşanan feci yangın dün gece başlamıştı. Diziden yangının kontrol altına alındığına dair bilgi gelmişti. Ancak yangının bıraktığı hasarı bilmiyorduk. Şakir Paşa Ailesi setinde çıkan yangın sonrası ilk görüntüler sosyal medyaya düştü. Geriye bir çöp bile kalmadı. Yangının hasarı içimizi acıtacak türden.
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Yalı Çapkını 3. sezonunda düşen reytingleri toparlamak için herkesin tepkisini çeken bir yola başvurdu. Dizide başta Seyran ve Ferit'in aşkını izlerken araya bir sürü kişi girdi. Ancak Seyran'ın kardeşini hiç beklemiyorduk. Suna'yı Ferit ile yakınlaştıran hikayenin yeni bölümüne sevişme sahnesi damga vurdu. Suna ile Ferit'in öpüştüğü anları gören SeyFer fanları çıldırdı.
Melih Gökçek'in oğlu olan milletvekili Osman Gökçek'in kanalı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda büyük bir skandal yaşandı. Pınar Eliçe, Bilal Özcan, Didem Delen ve Hande Sarıoğlu'nun hazırlayıp sunduğu programın konuğu şarkıcı Çılgın Sedat'tı. Evinin yandığı dönemde verdikleri destekten ötürü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden ünlü şarkıcının sözleri sansürlendi. Programın sunucularının iki başkanı duyunca yüzü düştü.
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm adeta final havasında olacak. Yılbaşı partisinde çıkan yangında Görkem vefat edecek. Özge Özacar diziden böylece ayrılmış olacak. Ancak fragmanda gördüğümüz üzere Görkem'le birlikte 3 kişi daha diziden ölerek ayrılacak. O isimlerden birini Birsen Altuntaş açıkladı. Bakın, Görkem giderken yanında kimi götürecek?
Müge Anlı'nın yayınları bir kez daha sesimiz oldu. Yayına annesinin kaybı için çıkan Habibe hepimizin yüreğini dağlamıştı. 2 ablasının da geldiği yayınlarda kızların başına gelenler hepimizi epey sarstı. Bugünkü yayında sosyal medyada da duruşuyla takdir kazanan Habibe, "Sesimizi duyun. Sevil Çetinkaya cinayetinde özel ekip kurulmuştu. Bizim annemiz için de JASAT özel ekibi kurulsun." diye feryat etmişti. Hemen ardından güzel haber geldi. İşte hepimizin tüylerini diken diken eden o anlar...
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atv'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından Esra Erol'da yine şaşırtan bir olayı ele aldı. Programa çıkan Mehmet Bey, 3 yıldır sevgilisi olan ve 1 milyon TL para gönderdiği Zehra'nın aslında erkek olduğunu öğrendi. Dolandırıldığını canlı yayında öğrenen Mehmet Bey şoke olurken o anlar kısa sürede viral oldu. İşte olayın detayları...
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölümünde büyük bir patlama göreceğiz. Görkem'in intikam almak için çıkaracağı yangında 4 kişi ölecek ve bu 4 kişiden ikisinin Görkem ve babası Resul olduğunu biliyoruz. Dizide Zülkar karakterini canlandıran Bahtiyar Memili, ölecek 3. kişiyi ifşaladı. Şaka olmasını dilediğimiz paylaşımı aşağıya bırakıyoruz.
2024 yılı boyunca tüm kadın oyuncuları aşağılayan ve ağza alınmayacak laflar eden Söylemezsem Olmaz ekibi Serenay Sarıkaya'dan tutun da Farah Zeynep Abdullah'a kadar bir çok ünlüyü oldukça çirkin ithamlar altında bıraktı. Moderatör koltuğunda Bilal Özcan, Hande Sarıoğlu, Didem Delen ve Pınar Eliçe'nin oturduğu programda yine değişikliğe gidiliyor. Bu sene Yılın En İtici Ünlüleri anketimizde üçüncü seçilen Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz saatlerde Söylemezsem Olmaz ekibinden ayrıldığını duyurdu.
NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, RTÜK'ten yeni yıl önce para cezası alan diziler arasında yer aldı. 1. bölümdeki bir sahne sebebiyle idari para cezasına çarptırılan dizinin hangi sahnesinin ceza aldığını sizler için araştırdık. Çocukların uygunsuz içeriklere maruz kaldığı sahneler gerekçe gösterilerek idari para cezası uygulanan dizideki o sahne evin çocuklarının yengelerinin nü resimlerini gördüğü sahneymiş. İşte Şakir Paşa Ailesi'nin ceza aldığı o sahne...
RTÜK, yeni yıl öncesi yaptığı son toplantıda bazı kanallara ceza verdi. NOW'ın iki dizisine para cezası veren RTÜK'ün radarına takılan dizilerden biri Kızıl Goncalar oldu. Kızıl Goncalar yapımcısı söz konusu cezaya sessiz kalmadı. Faruk Turgut, X hesabından RTÜK cezasına yanıt verdi. İşte detaylar...
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2024'ün son günlerinde bu yılın enleri yavaş yavaş açıklanıyor. Bunlardan biri de X'te yıl boyunca en çok konuşulan yerli dizler oldu. Medya Takip Merkezi 2024 yılı boyunca X'te en çok konuşulan dizileri açıkladı. İşte yılın rekortmen dizileri...
Yeni yıla evde gireceklere amme hizmeti gibi bir içerikle karşınızdayız. Türk televizyonlarına damga vuran Avrupa Yakası dizisinin her biri efsane olan yılbaşı özel bölümlerini sizler için derledik. Eğer yılbaşına gülüp eğlenerek girmek istiyorsanız bu liste tam size göre! İşte Avrupa Yakası'nda yılbaşının kutlandığı enfes bölümler...
Finale sayılı gün kalan MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta ceketler sahiplerini bulmuştu. 5 kişi devam eden yarışmada bu hafta finale kalan dörtlü belli olacak. İlk finalistin belli olacağı son bölümde yarışmacılar yine kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef'te ilk finalist kim oldu?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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