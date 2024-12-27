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1 Milyon TL Gönderdiği Sevgilisinin Erkek Olduğunu Esra Erol'da Öğrendi!

1 Milyon TL Gönderdiği Sevgilisinin Erkek Olduğunu Esra Erol'da Öğrendi!

Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.12.2024 - 17:32

atv'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından Esra Erol'da yine şaşırtan bir olayı ele aldı. Programa çıkan Mehmet Bey, 3 yıldır sevgilisi olan ve 1 milyon TL para gönderdiği Zehra'nın aslında erkek olduğunu öğrendi. Dolandırıldığını canlı yayında öğrenen Mehmet Bey şoke olurken o anlar kısa sürede viral oldu. İşte olayın detayları...

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Hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında yine dumur eden bir olay ele alındı.

Hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında yine dumur eden bir olay ele alındı.

3 yıldır aşk yaşadığı ama yüzünü bile görmediği Zehra Göçmen isimli kadın tarafından dolandırıldığını söyleyerek canlı yayına çıkan Mehmet Bey, hayatının şokunu yaşadı.

3 yıldır aşk yaşadığı ama yüzünü bile görmediği Zehra Göçmen isimli kadın tarafından dolandırıldığını söyleyerek canlı yayına çıkan Mehmet Bey, hayatının şokunu yaşadı.

Evli olan Mehmet Bey, Zehra Göçmen ile 3 yıl boyunca asla yüzyüze görüşmüyor ve yalnızca telefonla iletişime geçiyor. Üstelik Zehra'ya tam 1 milyon TL para kaptırıyor.

Evli olan Mehmet Bey, Zehra Göçmen ile 3 yıl boyunca asla yüzyüze görüşmüyor ve yalnızca telefonla iletişime geçiyor. Üstelik Zehra'ya tam 1 milyon TL para kaptırıyor.

Büyük aşkı Zehra Göçmen'i bulmak için yayına çıkan Mehmet Bey, konuştuğu kişinin aslında erkek olduğunu canlı yayında öğrendi.

Büyük aşkı Zehra Göçmen'i bulmak için yayına çıkan Mehmet Bey, konuştuğu kişinin aslında erkek olduğunu canlı yayında öğrendi.

Zehra'nın erkek olduğunu öğrenen Mehmet Bey, stüdyoda gözyaşlarına boğulurken Mehmet Bey'le 3 yıldır kadın gibi yazışan Hamdan Bey canlı yayına bağlandı.

Zehra'nın erkek olduğunu öğrenen Mehmet Bey, stüdyoda gözyaşlarına boğulurken Mehmet Bey'le 3 yıldır kadın gibi yazışan Hamdan Bey canlı yayına bağlandı.
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Hamdan Bey, dolandırdığı Mehmet Bey'le yapılan telefon görüşmelerinde karısını konuşturduğunu açıkladı.

Hamdan Bey, dolandırdığı Mehmet Bey'le yapılan telefon görüşmelerinde karısını konuşturduğunu açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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