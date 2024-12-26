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Mevzu Olsa Hangi Kadın Dizi Karakterini Kavgaya Çağırırsın?

Mevzu Olsa Hangi Kadın Dizi Karakterini Kavgaya Çağırırsın?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.12.2024 - 17:33

Televizyonda izlediğimiz eli maşalı kadın karakterler gözümüzü korkutsa da gözü kara oluşları ve güçleriyle etkilenmiyoruz desek yalan söylemiş oluruz. Peki, kadın dizi karakterlerini kavgaya çağırsan ilk hangisine koşarsın? Senin için bir anket düzenledik ve en haşin kadın dizi karakterlerini sıraladık. Bakalım mevzu olsa ilk tercih edilecek karakter hangisi olacak?

Hazırsanız, buyurun ankete!

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Mevzu olsa hangi kadın dizi karakterini çağırırsın?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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