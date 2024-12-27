Kızılcık Şerbeti'nin Zülkar'ı Paylaşımıyla Ölecek Kişiyi İfşaladı!
Kızılcık Şerbeti'nin Zülkar'ı Paylaşımıyla Ölecek Kişiyi İfşaladı!
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 89. bölümünde büyük bir patlama göreceğiz. Görkem'in intikam almak için çıkaracağı yangında 4 kişi ölecek ve bu 4 kişiden ikisinin Görkem ve babası Resul olduğunu biliyoruz. Dizide Zülkar karakterini canlandıran Bahtiyar Memili, ölecek 3. kişiyi ifşaladı. Şaka olmasını dilediğimiz paylaşımı aşağıya bırakıyoruz.
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Kızılcık Şerbeti, bu akşam yayınlanacak 89. bölümüyle sezon finali tadında seyir zevki verecek.
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Görkem'in gerçek yüzünün ifşa olmasının ardından tüm aileler barışıp tekrardan bir araya gelirken Görkem, elbette herkesin ağzının tadını bozmak için harekete geçti.
Tüm ailelerin bir araya geldiği yılbaşı yemeğinde resmen suikast düzenleyen Görkem, büyük bir yangına sebebiyet verecek. Üstelik hayatını kaybedenler arasında kendisi ve babası Resul de yer alacak.
Kızılcık Şerbeti'nde Zülkar'ı canlandıran Bahtiyar Memili, yeni bölüme saatler kala ölen bir kişiyi ifşaladı.
Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç ile fotoğrafını paylaşan Memili, "Hoşçakal Nursema" yazarken Karakoç, "Evin bahçesi, alışverişi, kaosu, annemgiller ve Hayat Abla sana emanet" yazarak yanıt verdi.
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4 kişinin öleceği patlamada 2 kişi belli olsa da diğer iki kişiyi 10 Ocak'ta yayınlanacak bölümde öğreneceğiz. Umarız Memili ve Karakoç bize şaka yapmıştır.😞
GÜNCELLEME: Ceren Karakoç, Instagram hesabından bu haberle ayaklanan Şerbo seyircisini sakinleştirdi ve ölmeyeceğini açıkladı. Ödümüzü kopardın yani Zülkar!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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